Que divertida es esta criatura! No puedo decir que mi vida es aburrida porque ella NO me deja! Pronto cumplirá 6 años y aún sigo maravillada de lo mucho que he aprendido con ella. Mis 3 hijos son lo mejor de mi vida, es cierto , pero esta última gotita de amor ha sido un acelerador, un remanso, un recordatorio constante de la capacidad que tiene el corazón de amar sin medida. Creí que ya no podía dar más y ella todo el tiempo me da a manos llenas. En algún lugar del universo hay un ser que me ama tanto y confío tanto en mi que me regalo esta bella tarea de verla crecer. Hermana de mi alma aquí seguimos!!