Mayeli Alonso sufrió durante su participación en “Rica, famosa, latina”

La exesposa de Lupillo Rivera buscó métodos para bajar de peso

La entrevista rebasa ya las 22 mil reproducciones

La exesposa del cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, compartió en entrevista que sufrió bullying por su peso durante su participación en el reality show “Rica, famosa, latina” por parte de sus compañeras de elenco.

Además, confiesa que buscó métodos para bajar de peso debido a los ataques que sufrió, lo cual comentó en una entrevista que está disponible en la cuenta de Instagram del programa de televisión Ventaneando y que ya rebasa las 22 mil reproducciones hasta el momento.

“Yo llegué al reality show en ese tiempo con otra mentalidad, yo iba a enseñar mi maquillaje, a tratar de hablar con las muchachas de bellleza y resulta que me hicieron bullying porque yo no era modelo, no era actriz, no era cantante, y para ellas yo era una mujer gorda”.

La exesposa de Lupillo Rivera recuerda que empezó a ver el odio que ella representaba para personas que son muy delgadas y le empezaron a “tirar” en las redes, haciéndose muy grande lo del bullying que se vivía en “Rica, famosa, latina”.

“Fue cuando yo dije que iba a tomar una decisión y voy a mostrarle a la gente que si se puede, y más que nada porque me afectó porque si tenía sobrepeso. Yo me veía en el espejo y me decía que si necesitaba adelgazar. Entonces, fue cuando yo empecé a probar productos diferentes, empecé a buscar laboratorios para encontrar algo que si me funcionara”, expresó Mayeli Alonso.

Además, la exesposa de Lupillo Rivera, de quien se separó el año pasado, compartió que aunque ya no tiene disponibles los productos con los que bajó de peso, sacó unos “revolucionados”, con los que, de haberlos tenido durante su participación en el reality show, hubiera adelgazado en la mitad del periodo que lo hizo.

Actualmente, su hija Lupita tiene su propia línea de maquillaje, la cual Mayeli Alonso le “sacó” para sus 15 años de edad, aparte que vienen nuevos proyectos para la jovencita: “A ella le gustan muchas cosas, le gusta la actuación, de hecho está por comenzar sus clases de actuación en Los Ángeles”.

Las reacciones no tardaron en llegar sobre el bullying que sufrió la exesposa de Lupillo Rivera:

“Lo peor no es la violencia de hombres contra mujeres, sino de mujeres contra mujeres, quizás no las matan, pero emocionalmente las despedazan”, “En ese programa todos se tiraban y se hacían bullying, ese programa era para denigrar a la mujer”.

Una usuaria le hizo una observación a Mayeli Alonso: “Pero también se hizo liposucción, ella misma lo dijo, y obvio con sus productos se ha mantenido. Ella era la que más me gustaba del programa”.

Una seguidora fue más efusiva y recordó a Jenni Rivera: “Wow, que cachetadón, mujerón, ella me recuerda a los ovarios de Jenni”, mientras que otra más se expresó de la siguiente manera: “Esta MUJER nos REPRESENTA a las mujeres para sobresalir y superarnos en la vida. Bendiciones @mayelialonsooficial”.