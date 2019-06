Mayeli explota contra Despierta América al preguntarle del ‘romance’ de Lupillo y Belinda

Página

1 de 4

Mayeli Alonso habló sobre la relación entre Lupillo Rivera y Belinda

La empresaria estalló ante lo publicado por ‘Despierta América’

Los internautas también se hicieron presentes con su punto de vista

Mayeli Alonso habló sobre la relación de su expareja, Lupillo Rivera con la cantante Belinda y arremetió en contra de ‘Despierta América’.

La ex esposa de Lupillo Rivera, fue cuestionada por los rumores de romance entre el cantante y Belinda, tras su cercana relación dentro del reality ‘La Voz… México’.

Al mencionarle que una de las especulaciones es que Lupillo se habría hecho un tatuaje del rostro de la cantante y actriz, Mayeli Alonso respondió en entrevista para el programa ‘Despierta América’: “Es que a él le gustan mucho los tatuajes, y sí supe de su relación con ella y me da mucho gusto, créeme que me da tanto gusto que los quiero invitar a cenar a los dos a la casa”.

Sobre lo que piensa de Belinda, la ex del llamado “Toro del Corrido”, Mayeli Alonso confesó: “Si es Belinda mucho mejor, muchas felicidades, ella es una mujer libre, no tiene compromisos, no tiene hijos, no tiene nada, creo que es algo muy padre que él pudiera tener una relación con ella”.

Estas declaraciones se pudieron ver mediante un video subido a la cuenta de Instagram del matutino, generando más de 170 mil reproducciones.

Pero a Mayeli Alonso no le gustó nada la entrevista y arremetió en contra del programa asegurando que habían cortado y acomodado sus declaraciones para el beneficio del show.

“Esta nota es la más cortada del mundo, acomodada, poniendo las palabras donde (no) son”, comenzó escribiendo la empresaria.