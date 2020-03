Mayeli Alonso se quiso lucir, pero no le quitó la etiqueta a su saco

La ex esposa de Lupillo Rivera compartió fotografía en su cuenta oficial de Instagram

“Gracias por hacerme ver y sentir Bella, Gracias a Dios por tu talento @gisselamolinamakeup”, escribió

La ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, subió una fotografía a su cuenta oficial de Instagram en la que muestra un espectacular maquillaje, además de lucir un original peinado.

Pero lo que no pasó desapercibido para muchos, a pesar del escotazo, es que no le quitó la etiqueta a su saco, por lo que en vez de lucirse, quedó en evidencia.

Esta imagen, que hasta el momento cuenta con más de 18 mil likes, la acompañó con el siguiente mensaje: “Gracias por hacerme ver y sentir Bella, Gracias a Dios por tu talento @gisselamolinamakeup”.

De inmediato, los usuarios reaccionaron a la foto de la ex esposa de Lupillo Rivera, aunque se prestó a una confusión: “¿De qué talento hablas señora Mayeli? Yo no veo ningún talento… ¿qué cantas o qué o eres modelo?”, a lo que los admiradores de Mayeli Alonso respondieron:

“Si lees bien, ella puso ‘gracias a Dios por tu talento’, refiriéndose al talento de la persona que la peinó y la maquilló”, “No sabes leer o te haces”, “Pues no canta ni es modelo, pero es más poderosa que tú, jajaja”, “Y tiene más dinero que muchos”, “Es una gran empresaria, ese es su gran talento, de verdad que la ignorancia es atrevida, vete a la escuela”.

“Tiene un gran talento, el de mandarte a chin… a tu mamá, jejeje”, “¿No le ves talento? Entonces, no sabes acerca de lo que es el talento!!! Es una mujer que sola ha creado su propia firma de maquillaje, es una mujer que se ve y está hermosa a punta de esfuerzo, eso se llama talento!!!”.

Alguién más mencionó a su ex esposo, el cantante Lupillo Rivera: “Mira, no quites méritos a Lupillo, sin él no estuviera donde está… Claro que no fue sola que tiene cabeza para los negocios. Si nadie le quita eso, pero sola no lo hizo”.

Mayeli Alonso no se quedó con las ganas de responder y lo hizo de la siguiente manera: “Esto es para que veas que no necesitas ser actriz o cantante para realizar tus sueños, así como yo, una “X” (para ti) puede lograr hacer cosas importantes”, obteniendo felicitaciones y más de 200 likes por este comentario.

Por su parte, una usuaria le escribió a la ex esposa de Lupillo Rivera que “siempre hace la misma cara”, a lo que Mayeli Alonso contestó: “Próxima me la cambio”.

Alguien más hizo una fuerte declaración: “Parece que sus productos no se están vendiendo como esperaba. La tienda casi siempre tiene muy poco tráfico de clientes”.

Una seguidora salió en su defensa respecto a la etiqueta en su saco: “Como la foto está perfecta, lo que queda para criticar es una etiqueta. Es obvio que es un pass porque yo nunca he visto una etiqueta estilo sticker. Te ves hermosa”.