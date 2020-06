Mayeli Alonso se venga de las personas que la llamaron gorda

La exesposa de Lupillo Rivera comparte foto donde se ve más flaca que nunca

Mayeli sufrió bullying por su peso cuando participó en “Rica, famosa, latina”

Cachetada con guante blanco. La empresaria Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, se venga de las personas que la llamaron gorda con foto donde se ve más flaca que nunca.

En una serie de fotografías que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, y donde luce espectacular, Mayeli Alonso presume su delgada figura, además de decir que está “Reiniciando”.

Cabe recordar que la exesposa de Lupillo Rivera (con quien ha tenido una serie de diferencias luego de que el cantante declarara en su contra en un juicio legal, además de asegurar que ella le fue infiel), sufrió bullying por su peso cuando participó en “Rica, famosa, latina”.

Para sus compañeras de elenco, Mayeli Alonso, a quien no veían como empresaria, era simplemente “una mujer gorda”, por lo que decidió buscar métodos para bajar de peso debido a los constantes ataques que sufrió en esa ocasión.

“Fue cuando yo dije que iba a tomar una decisión y voy a mostrarle a la gente que si se puede, y más que nada porque me afectó porque si tenía sobrepeso. Yo me veía en el espejo y me decía que si necesitaba adelgazar. Entonces, fue cuando yo empecé a probar productos diferentes, empecé a buscar laboratorios para encontrar algo que si me funcionara”, expresó la empresaria Mayeli Alonso.

Algunas de las personas que reaccionaron a esta serie de fotografías fueron las cantantes Beatriz Adriana Solís, hija de Marco Antonio Solís El Buki, y Marilyn Odessa, hija de Marisela, así como la conductora Veneno Sandoval, quien comentó: “Que belleza“.

La cuenta de Instagram de Chamonic escribió: “Que la que es bella es bella, y la que no, que envidie, @mayelialonsooficial amé tus lentes”, mientras que Karol Tamiko comentó: “Belleza de mujer!!! La libertad te queda como anillo al dedo, uno grande de diamantes sin compromiso, jaja”.

Y mientras una internauta la felicitó por mantenerse delgada luego de hacerse una cirugía, Mayeli Alonso respondió: “Todos mis seguidores saben todo acerca de mi perdida de peso diaria, sí tengo tummy tuck (como se le conoce a una abdominoplastía), hace más de dos años me lo hice, todo mundo sabe. Y mira, sigo mejor de lo que estaba, la mejor recomendación de que mis productos no rebotan”.

“No cabe duda, Lupillo era tóxico para ti”, “Así te ves muy bien arreglada, más sexy, más destapada, eres joven, guapa y buen cuerpo, no tiene nada de malo ni de indecente”, “Oh, Dios mío, que delgada, dame la receta”, “Espectacularmente divina”, “¿No que estaba gorda?”, “Que feliz y bella te miras, bendiciones”, “A Lupillo le arde esto”, “A ver, que te vuelvan a decir ‘chancha'”, se puede leer en más comentarios.