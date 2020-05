Mayeli Alonso deja a sus seguidores con la boca abierta

La ex de Lupillo Rivera presume tremenda retaguardia

A pesar de los millones de likes, la youtuber Kimberly Loaiza desentona un poco con su outfit

Como si de una competencia se tratara, Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, presume tremenda retaguardia mejor que la de la youtuber Kimberly Loaiza.

En primer lugar, la ex de Lupillo Rivera compartió una foto que dejó a sus seguidores con la boca abierta en la cuenta de Instagram @mayelialonsomotivate, la cual se describe como un blog personal: “Piensa, cree, sueña y atrévete”.

En esta ocasión, Mayeli Alonso subió una imagen que dice: “Cuando eres todo terreno lo que sobran son caminos”, pero más que la frase, lo que llama la atención es que posa de perfil, destacando su tremenda retaguardia producto de la disciplina y ejercicio diario.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes: “Wow”, “Y que sufran las envidiosas”, “Me encantó”, “Cualquier lugar es bueno para salir adelante”.

Por su parte, una fan le mandó el siguiente mensaje a la ex de Lupillo Rivera: “Me gusta que a pesar de todas las críticas y ofensas a tu persona, tú sigues siendo tú y no te rindes”.

En otra publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, Mayeli Alonso muestra que su retaguardia no es producto de un día, pues luce espectacular mientras se toma una selfie en video de apenas unos cuantos segundos de duración.

Con más de 350 mil reproducciones, la ex de Lupillo Rivera escribió en esta ocasión: “Estoy feliz con los resultados de mis productos, Detox 1, 2, 3 y Mayelis Weight Loss pills son una maravilla. Mi estómago se mantiene desinflamado, siempre estoy feliz de poder usar mis propios productos para mejorar mi salud“.

Luego de ver este video, los usuarios no dudaron en expresarse de diferentes maneras, algunos incluso pasándose de la raya: “Estás bien guapa, me encantas, preciosa”, “De ti me como hasta tu deliciosa cac…”, “Sexy”, “Hermosa mujer”, “Estás guapísima”, “Mamacita”, “Como diría mi esposa: Demonios, chica”, “Estás bien buena”, “Cuerpazo, amiga”, “Te miras radiante”, “Siempre regia mi amor, que bella”.

Una usuaria se expresó de la siguiente manera de Mayeli Alonso: “Fíjate que al principio me caías gorda, pero vi el programa de Rica, Famosa, Latina y he visto como has salido adelante y como has luchado con el sobrepeso, quisiera tener esa fuerza de voluntad para bajar de peso. Por cierto, ya me caes súper bien”.

Una admiradora le mandó un mensaje muy especial a la ex de Lupillo Rivera: “Estás hermosa, Maye, ya quisieran las tóxicas estar así, yo no soy tóxica, pero así quiero estar buenota como tú”.

“Me encanta como te miras, mis respetos, eres toda una gran mujer”, “Tú eres mi inspiración”, “Mujerón”, “Estás rica, mi bella”, le comentaron más admiradores.

Por último, alguien se expresó así: “Te ves mucho mejor a cuando estabas con Lupillo, brillas más y que bueno que te saliste de esa familia, la verdad muchos son los líos con esa gente, pero en fin, muchas bendiciones, sigue para adelante sin mirar atrás”.