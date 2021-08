Mayeli Alonso sufre aparatoso accidente y termina en emergencias

La ex esposa de Lupillo Rivera cuenta en redes sociales como sufrió su caída

Al parecer todo fue culpa de una patineta que provocó su caída Mayeli Alonso sufre accidente. La famosa empresaria Mayeli Alonso, exesposa del cantante de música grupera Lupillo Rivera, de nueva cuenta da de que hablar en las redes sociales, ahora por una supuesta caída donde incluso terminó en emergencias, la joven relata su historia de su aparatoso accidente que sufrió este fin de semana. Fue a través de su cuenta de Instagram donde Mayeli Alonso compartió una serie de imágenes de texto en donde va explicando paso a paso como es que sufrió este accidente que la obligo a parar en el hospital. Al parecer la culpable pudo haber sido una patineta que se atravesó en su camino. Ex esposa de Lupillo Rivera sufre accidente Cabe recordar que la empresaria ya se ha visto envuelta en la polémica, ya que anteriormente protagonizó un incidente en un aeropuerto de México, en donde discutió con los empleados de una famosa aerolínea, por hacerla perder un vuelo, incluso fue hasta arrestada junto a su ex pareja. Su historia comienza cuando la ex de Lupillo Rivera comparte en sus historias un video donde se encuentra cocinando una carne en la parrilla, pero agregó un texto que dice: “Me iba a comer un HotDog, pero vi una patineta de esas en la que anda la gente de L.A. y decidí subirme a una”.

Mayeli Alonso sufre accidente: Fue a parar hasta emergencias La empresaria continuó con su historia de su accidente en distintas imágenes compartidas en su perfil de red social, según sus textos Mayeli sufrió una caída en una patineta que intentó subirse a ella, pero las cosas no salieron cómo ella esperaba: “Historia larga en corto, me caí”, dijo en las instantáneas. Incluso menciona que fue a parar hasta emergencia por el golpe que sufrió en su caída, al parecer se dañó sus costillas: “Vine a emergencias porque mis costillas están lastimadas y mi brazo, ya que literal volé. Espero no se me quebró nada”, escribió la empresaria en su red social.

Mayeli Alonso sufre accidente: Se dio un fuerte golpe La caída de la exesposa del cantante Lupillo Rivera fue tan fuerte que ella mismo dijo que se dio un fuerte golpe en la parte de las costillas, donde sus familiares inmediatamente la trasladaron a emergencias para revisar que no haya sufrido alguna fractura de huesos en sus costillas. Fue en otro de sus escritos donde Mayeli Alonso explica de una manera bastante vulgar como es que se golpeó en su cuerpo, tras intentar subirse a una patineta, mientras estaba en un convivió con sus amigos y familiares: “Me di un mega put… mega mega, marca Acme”, dijo en sus historias de Instagram, luego publicó una foto de ella en el Hospital.

Mayeli Alonso sufre accidente: “Si tenía una pequeña fractura” Ya para finalizar su historia de su accidente en la patineta, Mayeli afirmó que si sufrió una pequeña fractura en su mano, pero que ya se encuentra estable en su casa, recostada en su cama para reposar y sanar rápidamente las heridas de su caída. Incluso dijo que haría un Live explicando todo. “Ya estoy en mi camita, si tenía una pequeña fractura en mi muñeca derecha. Pero no pasa nada. Mañana les cuento en un Live como paso todo”, escribió la empresaria en su red social. Además compartió una imagen donde se puede observar como está descansando en su cama.

Mayeli Alonso sufre accidente: Presume su cuerpo fitness La empresaria constantemente presume su condición física en las redes sociales, publicando imágenes donde se le ve en ropa deportiva y tomando bebidas nutritivas donde ha recibido varios elogios de distintos usuarios. En varias ocasiones Mayeli comparte en su cuenta de Instagram, fotos donde se le ve que el ejercicio y dieta están dando resultados, ya que luce más delgada y hermosa que nunca. Cabe recordar que la separación entre el cantante y la empresaria (2006-2019), fue por una supuesta infidelidad, que Mayeli Alonso le haría a Lupillo Rivera, así lo dijo el mexicano en una declaración, quien inmediatamente se volvió a enamorar pero ahora de Giselle Soto.

Mayeli Alonso sufre accidente: El video que publicó Daisy Cabaral Anteriormente Mayeli Alonso “encaró” al hermano de Jenni Rivera después de que el cantante argumentara su molestia por el video que publicó su exsocia en redes sociales, ante esto, la empresaria estadounidense, le responde sin tapujos: “Hay gente de tu familia que enseña las nalgas, y eso yo creo que es un trauma más grande” Fue el pasado 15 de julio cuando la exsocia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral publicaría una noticia a través de sus historias de Instagram en dónde se podía observar un video de la ex de Lupillo Rivera bailando en una mesa, mientras que, a palabras de Daisy, Mayeli estaba completamente borracha.

Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera Ante esto, y mediante un en vivo de Instagram, Mayeli Alonso habló sobre este video que Daisy Cabral publicó, confesando que su ex, el cantante Lupillo Rivera, se había molestado muchísimo, argumentando sobre cual era la clase de imagen que la empresaria le podría estar dando a sus hijos: “Se comenzó a difundir un video, en dónde se daba una imagen errónea de lo que soy yo como mamá, tras esto, mi ex saca un video en dónde dice que no le había gustado algo que había visto en un video en un restaurante, porque supuestamente él jura que mi hija estaba en esa mesa, ella no estaba en esa mesa”, comenzó Mayeli Alonso. Archivado como: Mayeli Alonso sufre accidente.

“Tu sabes que cuido muy bien a mis hijos” Posteriormente, Mayeli Alonso continua diciendo parte de lo que Lupillo Rivera confesó: “Dijo que era algo que iba a arreglar porque le molestó mucho, que una persona estuviera bailando y bromeando cómo si se fuera a bajar el pantalón, que la verdad cada quien tiene su manera de pasársela bien”. “Por otra parte, mi hija estaba cerca de mi, en otra mesa, déjame te aclaro, yo se que tu sabes, Lupe, perfectamente, que si alguien cuida bien a mis hijos soy yo, tal vez te molestó que ya era tarde y la niña andaba conmigo, te molestó lo que pasó, que ella viera eso” tras esto, Mayeli arremetió contra la familia de Lupillo sin tapujo alguno, echándole en cara las fotografías que, a palabras de ella, su familia aparece mostrando su cuerpo. Archivado como: Mayeli Alonso sufre accidente.

“Hay gente de tu familia que enseña hasta las nalgas” Por si fuera poco, los argumentos de Mayeli Alonso no terminaron ahí, ya que la empresaria “se fue directo a la yugular” de Lupillo, comentándole que su hija ve peores cosas en internet: “Pero yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en internet de tu familia que la puedan traumar más, hay gente de tu familia que enseña las nalgas, y yo creo que eso es un trauma más grande para un niño”. “Y no pasa nada”, continuó Mayeli, “porque es una niña muy madura, y porque mi hija sabe los limites de las cosas, me extraña que pienses eso porque tú conoces a una niña respetuosa, que nunca te ha gritado, ni te ha pedido ni un peso, ni ha molesto ni juzgado, gracias a que yo la he educado como una señorita decente”. Archivado como: Mayeli Alonso sufre accidente.