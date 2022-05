Mayeli Alonso rompe silencio: ¿Se arrepiente de que Osvaldo se haya quedado?

Mayeli Alonso, señaló que no era una persona con filtros y sabe que hay personas que no aceptaron que haya hablado durante su estancia en la famosa casa. La mujer insistió en decir que se encuentra bastante feliz de que Osvaldo se quedara una semana más en la casa y, que lo había visto sufrir demasiado, por lo que valía la pena despedirse del programa.

“Una mujer sin filtros, así soy. Desafortunadamente, hay personas que no pueden aceptar cuando alguien alza la voz.”, dijo Mayeli a los presentadores del programa. “No me arrepiento de todo lo que desarrollé en la casa, me siento feliz, me siento sumamente feliz de que Osvaldo se haya quedado en vez de mí, porque yo lo vi sufrir, yo vi lo que batalló para quedarse ahí. Y yo apenas voy empezando mi carrera”. Archivado como: Mayeli Alonso rompe silencio