Mayeli Alonso apareció en una fotografía muy sospechosa luciendo más ‘pechonalidad’

La ex de Lupillo Rivera y ahora novia de Jesús Mendoza, despertó pasiones con una sexy fotografía

Sin embargo, Mayeli Alonso podría haberse operado los pechos, pues apareció más ‘voluptuosa’ de lo normal

Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera y ahora en una relación sentimental con Jesús Mendoza, apareció en una fotografía a través de su Instagram donde levantó pasiones.

Y es que en la imagen, la ex del hermano de Jenni Rivera deja en claro que se encuentra en su mejor momento personal y profesional, así como en el físico, pues lució ‘despampanante’.

En la fotografía tomada desde un elegante baño, aparece Mayeli Alonso con su cabello castaño lacio y suelto, mientras acaricia su mejilla de perfil con un maquillaje ligero una falda negra con abertura en su pierna izquierda, que complementó con unos tacones negros.

Sin embargo, lo que sin duda se llevó las miradas fue su sensual blusa, que bien pudiera interpretarse como un top color verde militar, que beneficiaba sus ahora tonificados brazos y su reducida cintura, pero lo que llamó la atención fue su pechonalidad.

Mayeli Alonso ha compartido videos en donde se le puede ver ejercitándose, pero pareciera que además se habría hecho unos ‘arreglitos’, pues sus pechos lucen más voluptuosos de lo normal.

“Somos mujeres completas, así que no merecemos que nadie nos quiera a medias”, fue el mensaje que publicó la ex de Lupillo Rivera en la foto y los comentarios aparecieron:

“Hermosa Mayeli ! Me encanta tu forma de ser”, “Luces bella”, “Deberías vestirte más así, vestido falda, muestra lo que tienes, eres Hermosa y se morirían muchas de envidia”, “Muchas felicidades de verdad has cambiado mucho eres muy bonita y buena onda pura buena vibra”, “Hermosa!!! Me encantas! Eres un ejemplo a seguir en todo el sentido de la palabra”, “Qué bella y elagante Mayeli”, le comentaron.

Desde su divorcio con Lupillo Rivera, Mayeli Alonso ha estado en boca de todos por una gran cantidad de rumores que han surgido sobre ella.

Mucho se ha hablado de un supuesto romance entre Lupillo y Belinda. Asimismo, Mayeli Alonso ha sido vinculada sentimentalmente con el cantante Jesús Mendoza, y por si esto no fuera poco, la celebración de los XV años de Lupita, la hija que procrearon juntos Mayeli y Lupillo, generaron gran controversia en las redes.

Pero para cambiar de rumbo y dejar de lado las especulaciones, Mayeli Alonso publicó un breve, pero muy atrevido video donde se le puede ver desde un espejo, al interior de un baño y portando un pantalón de mezclilla muy ajustado, así como un crop top que dejó al descubierto su pechonalidad y sobre todo, exhibió su cinturita, luciendo más delgada que nunca.

El video rápidamente alcanzó más de 32 mil ‘me gusta’ y los fans de Mayeli Alonso no tardaron en hacerse presentes en la sección de comentarios.

“Más bella que nunca, amiga”, escribió una internauta.

Otro agregó: “El cuerpo de envidia”.

Y una más dijo: “Super flaca, super bonita”.

De esta forma, más elogios siguieron llegando hacia Mayeli Alonso.

“Qué flor tan hermosa, bella dama”, “Estás flaquísima”, “Qué buen cuerpo se te hizo”, “Por eso te admiro, por chin…! Te ves mucho más hermosa ahora que estas sanando todas la situaciones que solo tu sabes y conoces”, se pudo leer.