¡Mayeli Alonso presume el Mercedes-Benz que le dio su nuevo novio!

‘Chisme No Like’ dio a conocer un video en donde se le puede ver a la ex del Toro del Corrido con un grupo de amigas de noche, y su novio dentro de un lujoso automóvil Mercedes- Benz. Y es que el portal dio a conocer que el novio de Mayeli le regaló el costoso auto. La influencer estaba más que feliz.

Mayeli Alonso Mercedes Benz: “A ver si no se lo embargan”

Mientras la ex de Lupillo se encontraba conduciendo su automóvil, podemos ver en las imágenes compartidas por Chisme No Like, como se da amor la pareja, pues Mayeli se acerca a darle un beso a su novio. Los comentarios que surgieron por éste acto, no fueron del todo positivos, pues muchos andan diciendo que a ver si no ‘se lo embargan’.

Y es que estos comentarios surgieron luego de que también a través de Chisme No Like, se diera a conocer que su ex socia Daisy Cabral, la acusara de tener una deuda millonaria con ella, dijo que incluso hasta podría embargarla, es por eso este tipo de comentarios hacia la empresaria. Archivado como: Mayeli Alonso Mercedes Benz (VIDEO)