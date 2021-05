El empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, reaccionó al video que publicó Mayeli Alonso en el que tuvo un altercado con una empleada de una aerolínea en México

El ex de Paulina Rubio, con quien tuvo un hijo, no se aguantó las ganas de decir: “Así es la mala educación de hoy en día”.

De inmediato, la ex esposa de Lupillo Rivera le respondió ¡Salieron chispas! Luego de que la empresaria Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, publicara un video en el que se ve claramente que tuvo un altercado con una empleada de una aerolínea en México, el ex de Paulina Rubio, mejor conocido como Colate, no se aguantó las ganas y le mandó un mensaje. A través de las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo se puede ver el intercambio de mensajes que tuvieron este par de personajes. El empresario español Nicolás Vallejo-Nágera fue el que comenzó con este “pleito” al decir: “Así es la mala educación de hoy en día”. “Vas bien”, le dice Mayeli Alonso a Colate No pasó mucho tiempo para que la ex esposa de Lupillo Rivera respondiera de la siguiente manera: “Y tomar clases para aprender y ser buen papá es de mucha educación. Vas bien”. Cabe destacar que Colate mantiene un juicio con Paulina Rubio por la custodia de su hijo, además de que siempre ha sido tachado de “vividor y mantenido”. Pero cuando se pensaba que todo terminaría en este par de mensajes, sucedió todo lo contario, pues el empresario español no dudó en compartir un mensaje más extenso en el que se le fue con todo a Mayeli Alonso por la actitud que mostró en un aeropuerto de México.

Colate a Mayeli Alonso: “Pero ella se cree VIP” “El respeto a los demás es un principio importante en la educación, ya trabajen en una aerolínea o limpiando cuartos de baño. Tu forma de hablarle a esa señora, independientemente de lo que haya hecho, denota una absoluta falta de respeto y educación”, expresó Colate. En este mismo mensaje, el ex de Paulina Rubio le dijo a Mayeli Alonso, que al haber ella grabado y compartido este video, tiene todo el derecho a opinar. Por si fuera poco, con otro usuario fue tajante y dijo que la empresaria se cree VIP (gente muy importante).

Mayeli Alonso no se quedó con los brazos cruzados La empresaria no podía quedarse así y le mandó un último mensaje a Nicolás Vallejo-Nágera: “Simplemente, creo que como caballero no debería meterse en pleitos o situaciones de mujeres que no le incumben y desconoce las razones de situación”. Por último, expresó: “Así como yo respeté cuando lo acusaban de mantenido y vividor. Y si entiendo que cada vez más gente (hombres especialmente) se molesten de ver que las mujeres ya no nos callamos. Buenas noches”. ¿Habrá otra respuesta de Colate?

Le dan la razón a Colate en su pleito con Mayeli Alonso La bloguera Fabiola Angulo fue una de las primeras en mostrarle su apoyo a Colate, quien le agradeció con el emoji de un corazón rojo. Por su parte, otras personas comentaron lo siguiente: “Esa Nacayeli está difícil ganarle, es experta en su materia”. “Corriente, grosera, vulgar a más no poder”, “Yo apoyo a Colate, muy cierto lo que dice”, “Esta mujer si que la regó y todavía defiende su actuación”, “Ella hablando de mantenidos y vividores y no se da cuenta que también tiene uno al lado”, “Mayeli es naca”, “Totalmente yo de acuerdo con Colate”.

Critican a Mayeli Alonso por presumir dinero La que sigue en el ojo del huracán es Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, luego de protagonizar un pleito con una empleada de una aerolínea en México y que la llevó a la estación de policía. En el video, hizo referencia a que se había quedado en un hotel de 3 mil dólares por noche y que no la iban a tratar como a cualquiera. Y fue precisamente su actitud y por ‘presumir’ mucho dinero lo que no les gustó a los usuarios de redes sociales, quienes se le fueron encima y le escribieron que si gastó tanto en un hotel, por qué no viajó en una mejor aerolínea en vez de solo andar presumiendo el dinero.

La critican hasta por sus maletas “Pasó la noche en un hotel de 3000 dólares la noche y sus maletas más chafas, jaja”, “Tuvo para pagar un hotel de 3 mil dólares, pero no tuvo para pagar un vuelo en una aerolínea menos corriente. ¿Y qué onda con esas maletas tan más chafas y corrientes como ella?”. “No entiendo, se queda en un hotel de 3000 dólares la noche y vuela en Volaris”, “¡Vieja naca! ¿Qué tenía que ver el hotel de 3000 dólares? Jaja y viajando en aerolínea barata. Maleta de 20 dólares de Walmart, naquísimaa y grosera”, le escribieron en redes sociales.

Tachan a Mayeli Alonso de ‘ridícula’ por presumir el costo de su hotel “Vieja ridícula, si dice que viene de pagar un hotel de 3 mil dólares la noche y entonces por qué viaja en Volaris, boletos baratos”, “Si se está quejando, pero ya para estar diciendo que se quedó en un hotel de 3 mil dólares, eso ya son payasadas, hasta se ve mal, todos por eso están opinando, si tienes el dinero para pagar un hotel así pues por qué no paga una aerolínea de primera clase”, le escribieron en la publicación de Suelta la sopa. “No sólo se quejó, también empujó a una empleada y después dijo que había pagado 3000 dólares por una noche de hotel, ella creía que todavía estaba en aquel programa donde todas se agarraban a puños las puras nacas”, “Que ridícula la del hotel de 3000 mil dólares”.

La apodan ‘Lady 3000’ Las críticas no pararon: “Presumiendo que tiene dinero pero ahí anda volando tan bajo”, “Pero el punto es que si ella dice que esa aerolínea siempre son así de groseros y ella es adinerada como lo dio a entender… qué hace viajando con ellos, pudo buscar viajar en primera clase donde la trataran como reina”. “La copia mexicana de Niurka Marcos, corriente y vulgar”, “Pues si el hotel de 3000 está como las maletas de 1500 dólares, se le olvidó que esta en México, son pesos”, “Lady 3000”, “Las maletas súper feas, ya le hace falta comprar otras, jaja, vieja lavandera, en serio qué naca es”.

Hacen pedazos a Mayeli Alonso con más críticas “Más naca… che maletas baratas”, “Del Ross jajaja y ella presumiendo hotel de $3000”, “Se llamará Lady 3000”, “Pero ni los 3000 por noche le quita lo naca y corriente con su florido vocabulario, ella dándoselas de rica y famosa y ni quien supiera quien era ella…”. “El lenguaje que ella está usando la hace ver muy mal, que si pagó una noche de 3000 dólares, debería de pagar mejor para recibir una buena educación de cómo tratar a los demás o mejor que se compre un avión privado y se evita tantas molestias”, le escribieron los usuarios de redes sociales.