“La verdad qué desagradable de los tres, cayeron de mi gracia, de por sí a Nacho (Casano) ya lo traía, pero son acusaciones muy graves, para empezar porque mi papá ya murió, entonces, es algo como muy fuerte escuchar eso, y también qué triste que Ivonne (Montero) esté ahí, pero la entiendo porque no tiene dignidad, no tiene escrúpulos, pero para ella es muy normal, me imagino, pero para mí no”, expresó Mayeli Alonso.

Asegura que lo que vivió con Lupillo fue un romance ‘bien’

Antes de continuar con su reclamo a sus excompañeros de La Casa de los Famosos, Mayeli Alonso quiso dejar en claro que lo que vivió con Lupillo Rivera fue un romance ‘bien’, aunque a la pregunta de que si volvería con él, fue tajante al decir que “ni por el cambio”, provocando la risa de las conductoras de La mesa caliente.

“Yo ‘chancla que tiro, no la vuelvo a levantar'”, dijo, y respecto a su relación actual, compartió que va muy en serio: “Mientras él me respete, me quiera, me dé mi lugar, igual yo a él, y nos respetemos siempre, vamos a estar juntos”. En ese momento, mostró un tatuaje que se hizo en su honor con su nombre: Edgar.