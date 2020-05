Dan a conocer que Mayeli Alonso tiene orden de arresto

La empresaria, exesposa de Lupillo Rivera, no se queda callada

El Banco de América la está demandando por 4 mil dólares

¡Qué impresión! Destapan que la empresaria Mayeli Alonso tiene orden de arresto, pero ella no se queda callada y da su versión de los hechos a través de mensajes y un video.

En primer lugar, en la cuenta de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, se informa sobre este sorpresivo acontecimiento que involucra a la exesposa de Lupillo Rivera.

“Bueno, la corte superior del condado de Riverside, según los documentos obtenidos, la empresaria y ex de #lupillorivera, tiene una orden de arresto por no pagar una multa de tráfico, pues la multaron en diciembre de 2019 por tener su celular en la mano mientras manejaba”.

Por si fuera poco, Mayeli Alonso está en problemas más graves: “Aparte de eso, el Banco de América o #bankofamerica la está demandando por $4000 dólares según los documentos por una tarjeta de crédito”.

Pero cuando nadie se lo esperaba, la empresaria le respondió a la periodista Nelsie Carrillo: “Ay, Nelsie, mira a dónde fuiste a caer, en buscar mi récord por no tener noticias importantes. Yo arreglé lo de mi ticket hace tiempo, tengo mi récord de manejo limpiecito, y lo de mi tarjeta se arregló hace tiempo, ya que yo no tenía acceso a mi correo por mi divorcio, ya que yo no era la dueña de esa caja y nunca recibí esos bills, ya lo pagué, no te preocupes”.

Mayeli Alonso concluyó de la siguiente manera: “Gracias por mantenerme viva en los chismes, ya sé que tú también fuiste la que vendiste la nota con mi socio en el Pachanga e inventaste que estábamos solos cuando sabes perfectamente que había más gente”.

La polémica apenas comenzaba, pues Nelssie Carrillo respondió a este mensaje; “Arregla eso con la corte porque esto me llegó a mí y yo solo estoy informando. Si hay prueba de que lo arreglaste, lo corrijo, no tengo ningún problema. Lo del Pachanga, yo no estaba ahí y las fotos me las mandaron y no recibí ningún dinero por ello, si tienes copia de la factura de esa nota, mándamela para publicarla, porque yo no sabía con quien estabas”.

Después de este intercambio de mensajes, Mayeli Alonso volvió a escribir: “A mí me informaron que tú fuiste la que dijiste que yo estaba sola, pero pues no pasa nada, Nelssie, no me agüito, tú sabes que aguanto vara”, a lo que Nelssie Carrillo dijo: “Pues yo solo dije lo que me informaron, ahí tengo el mensaje si lo quieres ver”.

“Si, jajaja, ya me imaginó de que amiga te llegó, de la millonaria, dile que me ayude a pagar mi ticket, que no sea gacha”, expresó la exesposa de Lupillo Rivera, a lo que Nelssie Carrillo respondió en esta ocasión: “No, ninguna amiga, esto fue noticia entre colegas, no sé de quien me hablas”.

Y quien entró a este intercambio, fue el novio de Mayeli Alonso, el cantante Jesús Mendoza, que se le fue con todo a la periodista: “Nelsie y sus colegas alfabetos (sic), que no saben leer ni dar una nota verdadera. Mejor búscate un jale”.

Nelssie Carrillo no se quedó callada: “Tú también busca como vender tu música y llenar los antros, querido, porque tu carrera no es tan espectacular”.