El novio de Mayeli Alonso, el cantante Jesús Mendoza conquistó con un tierno mensaje

Pero las críticas aparecieron cuando en la fotografía que compartió sus fans notaron algo

El novio de Mayeli motivó a sus seguidores a ‘seguir adelante’ pese a las adversidades

A través de una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, Jesús Mendoza, novio de Mayeli Alonso conquistó los corazones de sus seguidores compartiendo un tierno mensaje, pero su fotografía le hizo una ‘mala jugada’.

“Todos los PROBLEMAS tienen SOLUCIÓN menos la MUERTE. La Ansiedad y la Depresión son simplemente demonios que uno deja entrar en el alma, y en la mente”, comenzó escribiendo Jesús Mendoza.

Y continuó: “Demonios que solo ayudan para clavarte más en el problema, El día que ustedes puedan ver lo bonito de la vida, les va ir mucho mejor”.

“Los problemas no nomas te hacen más fuertes si no también MAS Inteligentes. Levántate, no te rajes, lucha, sueña. Rodéate de Personas que creen en ti y te motiven, ese es el Primer Paso. Deja que DIOS trabaje en ti, que te enseñe, Y APRENDE”, terminó su mensaje Jesús Mendoza.

El mensaje fue compartido en una fotografía en tono sepia donde aparece el novio de Mayeli Alonso recargado sobre una camioneta con una camisa a cuadros y un pantalón de vestir negro mientras baja su cabeza en pose muy pensativa.

Pero Jesús Mendoza no sabía que las críticas le caerían encima porque su atuendo lo complementó con unos huaraches: “La fotografía se vería bien si no tuvieras esas chanclas”, “Las chanclas te quedan grandes”, “Yo solo vine a ver las chanclas”, “Como que te quedan un poco grandes las chanclas”, “No chanclas por favor, te quitan lo sexy”.

Pese a las críticas, su novia Mayeli Alonso le dejó unos emoticones con caras de corazón.