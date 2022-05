Aún no inicia ‘La Casa de los famosos’ y Mayeli ya lanzó advertencia.

La ex de Lupillo causa polémica tras declaraciones sobre integrantes del show.

Asegura que no está dispuesta a dejarse de nadie en el reality.

Mayeli Alonso manda advertencia. Es momento en que aún no arranca la segunda temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos’ y Mayeli Alonso ya decidió enviar una dura advertencia a una de las integrantes del programa transmitido por Telemundo causando gran polémica desde mucho antes de aparecer en la pantalla chica.

La ex de Lupillo Rivera se suma a las participantes del famoso reality show en donde diversas celebridades compartirán un mismo techo, pero Mayeli inició una gran polémica luego de que realizara algunas declaraciones ante sus seguidores, mismas en donde lanzó una advertencia para otra de las integrantes de ‘La Casa de los Famosos’.

Mayeli Alonso advierte a integrantes de ‘La Casa de los Famosos y causa polémica

Todo ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en donde la ex de Lupillo desató gran polémica luego de que sus seguidores le preguntaran sobre Brenda Zambrano, chica que logró la fama tras aparecer en diversas temporadas de ‘Acapulco Shore’, por lo que Mayeli respondió que no piensa dejarse de nadie.

“Yo a mí lo que me hagan les hago, si tú me tratas yo te trato bien, si no me tratan bien yo no los voy a tratar bien lo siento”, argumentó Mayeli Alonso, “No es como que voy a llegar y ‘ay péguenme’ pum pu… y me voy a dejar, les mentiría si les dijera que me voy a dejar. Sí ellos me gritan y me dicen algo, yo les voy a gritar y les voy a decir algo, lo que pase yo voy a ser igual”, señaló durante su transmisión en vivo. Archivado como: Mayeli Alonso manda advertencia.