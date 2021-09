Y antes de imaginar que su papá moriría, Mayeli Alonso compartió de su hermana: “Decidió unirse al reto de @evolutionfits_ logrando su objetivo en tan solo 4 meses!! 60 libras menos !!!!!!!!! La primer foto fue tomada el 2020 y la segunda hace una semana y en verdad me sorprendió esta cambio tan radical, literal se quitó 20 años de encima y me siento muy orgullosa de poder decir que @evolutionfits_ así como a ella le ayudo a lograr su objetivo le ha ayudado a muchas personas a cambiar su vida de una manera positiva y saludable, al escribir esto quiero llorar de emoción y decirles que LO LOGRÓ!”.

Antes de la muerte de su papá, Mayeli Alonso confesó temer por su vida

Mayeli Alonso teme por su vida: La empresaria estadounidense y ex pareja de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso teme porque algo le pueda llegar a pasar a ella y a sus hijos, responsabilizando a tres personas en especifico. “Siento que esto no se terminará hasta el día en que me muera o de plano ellos me maten”.

Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas en la vida de Mayeli Alonso, y es que desde que fue demandada por su ex socia, Daisy Cabral por faltas a su contrato laboral, la mujer, a palabras de Mayeli, se ha empeñado en complicar su vida y en esta ocasión, hasta es una de las personas a las que responsabiliza por si algo le llegara a pasar. Archivado como: Mayeli Alonso luto papá