Mayeli Alonso habló para ‘Chisme No Like’ sobre la situación con su ex esposo.

En la entrevista mencionó que “ya están hartas” de la situación con Daisy

Pidió que no comparen las situaciones del baile de su hija a la discusión de que su hijo convivió con el hombre que intentó abusarla sexualmente. Mayeli Alonso Lupillo Rivera. Nuevamente volvió a surgir la polémica en torno a Mayeli Alonso, después de que esta semana las críticas por parte de Lupillo Rivera se dieran a conocer, después de que publicara un video en el que señalaba a Mayeli Alonso por permitir que sus hijos presenciaran que Poncho Ponce, se bajara los pantalones y enseñara el trasero, lo cual le molestó enormemente al cantante y dijera que ya “había tomado cartas en el asunto”. Fue en la transmisión del programa “Chisme No Like” que Mayeli habló sobre esa situación, diciendo cómo había pasado la situación con sus hijos y que se encontraba sumamente molesta por la actitud de Lupillo Rivera que había tomado a raíz de las declaraciones de la prensa y también de lo que Daisy Cabral mencionó sobre su hija. Mayeli Alonso Lupillo Rivera: Las declaraciones de Lupillo La situación entre Lupillo y Mayeli ha estado más que tensa, después de los comentarios que realizó el cantante en relación al video que ha estado circulando en redes sociales, donde se ve a un hombre bajarse los pantalones en la mesa donde supuestamente estaban festeando, y en ‘Chisme No Like’ aclaró la situación que pasó. “No ha excusas, por este tipo de actos… bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo LRey en dos ocasiones y que su madre lo permita, que sabemos que más pasará cuando no hay cámaras… nunca le he deseado mal a ninguna de estas personas, pero esto no tiene perdón”, fueron las declaraciones de Lupillo a través de su ‘en vivo’ de Instagram.

Mayeli Alonso Lupillo Rivera: Mayeli aclara la situación del video Al saberse de estas declaraciones realizadas por su ex pareja, Mayeli Alonso, aceptó hablar en ‘Chisme No Like’ sobre lo que en realidad había pasado y también aclarar un par de situaciones que había pasado en relación a Elisa Beristain, comentando que nunca la había amenazado, aunque la conductora presentó un audio donde se escucha claramente que Mayeli la iría a buscar si seguía comentando la situación de sus hijos. Después de aclarar la situación entre las dos mujeres, Beristain guió la conversación hacia el tema que había estado de controversia, donde aseguran que ella permitió que sus hijos vieran como Poncho Ponce se bajaba los pantalones y empezaba a mostrar sus atributos a las cámaras en medio de un live, mientras ella estaba ebria, que era lo que había molestado a Lupillo y por lo que había hablado en redes sociales, mencionando una posible demanda.

Mayeli Alonso Lupillo Rivera: Se va contra Daisy Cabral También comentó Mayeli que ella se encontraba sumamente molesta con Daisy Cabral y en más de una ocasión ella mencionó que no deseaba escuchar ni decir el nombre de ella, ya que era una persona que le había hecho un daño muy grande y que nunca más volvería a permitir que le hiciera daño a ella o a sus hijos y que ella “le valía ma…dres”. Las declaraciones surgieron a partir de que Daisy Cabral hiciera una publicación en Instagram Stories, donde menciona que Mayeli había faltado al respeto a sus hijos al estar “ebria” en una fiesta que había tenido lugar en los días pasados y que se había viralizado, por ese motivo, la hija de Rivera y Alonso, declaró que era la última vez que se refería a su madre de una mala manera o a lo que ella hiciera.

Mayeli Alonso Lupillo Rivera: ‘Nunca estaríamos cerca del hombre que intentó abusar de mi’ La situación del intento de abuso sexual que salió a la luz hace dos años, después de que Mayeli Alonso interpusiera una denuncia en contra de la pareja de Daisy Cabral, quien fue él que hizo ese acto, volvió a resurgir después de las evidentes muestras de ataque que ha tenido Cabral contra Alonso en redes sociales. “Cómo crees que mis hijos y yo vamos a estar cerca del hombre que intentó abusar de mi, que me asaltó sexualmente. Eso no está en discusión, porque hay una denuncia interpuesta”, fueron las palabras de Mayeli, después de que Ceriani y Beristain le preguntaron sobre que había pasado en la situación del video, donde lo compararon con un ataque sexual.

Mayeli Alonso Lupillo Rivera: “Ya estamos hartas” En una parte de la entrevista, menciona que ya están cansadas, que ya están hartas, mientras rompe en llanto, diciendo que ‘¿cuándo las dejarán en paz?’, diciendo que hay límites y que nunca debió estar Lupillo con Daisy y que tanto ella como su hija, ya están cansadas de las actitudes de Cabral y cómo siempre la ha estado molestando, así que por ello deseó hablar. “Ya estamos cansados, ya estamos hartas. O sea, ¿Cuándo me van a dejar en paz?”, comentó en medio del llanto. “O sea hay límites, hay límites. Y creo que Lupe ya se voló la barda, creo que Daisy ya se voló la barda. Y yo soy una persona bien fuerte, pero me cansó, me hartan”, dijo Mayeli para ‘Chisme No Like’ después de los comentarios que hicieron Lupillo y Daisy tras revelarse el video polémico.

“Daisy me ha hecho sufrir mucho” En el programa de ‘Chisme No Like’ , Mayeli Alonso comentó que Daisy le había hecho sufrir mucho, y que sus hijos sabían la situación por la que habían pasado con Cabral, por tal motivo es que ella ya no sabía que más hacer al respecto y que se encuentra bastante molesta por el hecho de que juzgaran el trabajo que hacían o lo que dejaban de hacer. “Mi hija está igual, mi hija está en un punto donde está cansada y le duele, porqué… Sí Daisy me ha hecho sufrir mucho, me ha hecho sufrir mucho. Porque mi hija supo cuanto yo trabajé para tener un sueño, para tener lo que tengo ahorita; y ve cómo a veces batallo por cosas y sigue esto… Y nos cansamos, y tenemos el derecho de cansarnos”, comentó en la transmisión de dicho programa.

Está muy molesta con Lupillo. Alonso declaró que se encuentra muy enojada con Lupillo por el hecho de que él haya permitido que dejara que su hijo conviviera con una persona que tanto les había hecho daño, ya que el niño es un ‘inocente’ dentro de la problemática que tienen entre los dos y que eso era algo que no le perdonaba a Rivera. “Lo que hizo Lupe no está bien. Y me molesta, me molesta que exponga a mi hijo con personas que me han hecho daños, porque mi hijo es muy puro, es muy bueno y la situación la quieren voltear, la quieren voltear para hacerme daño”, comentó Alonso, haciendo referencia de la situación que pasó con las declaraciones de Rivera.

Está exponiendo a mi hijo Mayeli comentó que está cansada de la situación que pasa con su ex marido, puesto que los más afectados son los hijos que tuvieron: Lupita y LRey, puesto que son los más expuestos en los medios de comunicación y que Lupillo siempre había optado por hablar en las redes sociales que tener una conversación con ella y solucionar las cosas que a ambos les incomodan. “¿Tú crees que mi hijo no se siente mal? ¿Tú crees que no está exponiendo a mis hijos con todo esté escandalo en vez de haberme hablado a mi? Yo le pidiera que le dijera a mi lo que le molesta, que me diga: me molesta esto, esto y aquello”, comentó para Beristain y Ceriani, quienes atentamente escucharon lo que Mayeli tenía que decir. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUI

Qué opinan sus hijos del video de Lupillo con Daisy Elisa Beristain le hace una pregunta a Mayeli, cuestionándola que si sus hijos estaban molestos con su padre por la actitud que había tomado de seguir juntándose con Daisy Cabral y su pareja, aún después de que ella declarara todas las ‘bajezas’ que le hicieron pasar y la situación de un intento de abuso sexual que tuvo con ellos, por esa razón contestó que sólo sabía que Lupita era la que se encontraba más enojada. “Pues mi hija la verdad está muy molesta, está muy molesta y está llegando al grado que yo siempre quise proteger, porque ya está grande y yo ya no le puedo estar poniendo una venda en los ojos siempre y no puedo decirle “no te metas a ver esto, no veas esto”, porque ya está grande, en una semana ya va a cumplir 17 años y yo no puedo controlar esto, sus sentimientos. Ella está muy molesta, no sé si ella ha hablado con su papá de esto, yo nunca me meto en la relación de ellos; pero esta molesta y sentida”

Mayeli mantiene a los hijos que tiene con Lupillo Fue Beristain quien mantenía la conversación con Mayeli y fue la que cuestionó si era cierto el rumor de que Lupillo no daba un ‘gasto’ por la manutención de sus dos hijos, los cuales aún son menores de edad, así que la ex esposa de Rivera confesó que era cierto, que ella era la que pagaba los gastos de la casa y de sus hijos. “Lupe no me ayuda a mi con nada, estoy al punto de que el no me ayuda a nada, que una vez mi casa se inundó y del seguro me cobraron $90 mil dólares. Pero el seguro estaba a su nombre y él no me quiso hacer el favor de hablar con la aseguradora , así que yo lo tuve que pagar de mi bolsa, tan así que no me ayuda y tan así que me chin…a”, confesó Alonso a ‘Chisme No Like’.