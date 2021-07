Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera no le da ni un dólar por sus hijos

Mayeli Alonso asegura que Lupillo Rivera no le da ni un dólar para sus hijos

Remata confesando que esta segura que ni se casó

La empresaria reafirma que Juan sí se robó la camioneta de Lupillo “Ese hombre no me ha ayudado ni con un dólar”: Mayeli Alonso se va en contra de Lupillo Rivera y asegura que el cantante no le ha dado ni un solo dólar para para el apoyo y sustento de sus hijos, y remata argumentando que Juan Rivera sí se robó la camioneta que Lupillo se ganó en la rifa: “el boleto estaba a nombre de él, entonces es de él” La polémica continua y no parece irse del cantante Lupillo Rivera, y es que tras removerse el tatuaje de la cara de Belinda que tenía en su brazo, el también hermano de Jenni Rivera se las ha visto difícil no solo con sus exparejas, sino hasta con su propia familia, generando todos los días una polémica nueva. “Yo no creo que se haya casado, el Lupillo es bien mentiroso”: Mayeli Alonso se va en contra de Lupillo argumentando que no le da ni un dólar Fue el pasado diciembre cuando se dio a conocer que Lupillo Rivera se había comprometido con su novia, Giselle Soto, ante esto, el “Toro del Corrido” posteriormente confesó que incluso hasta ya se había casado y nadie se había enterado, mostrándose feliz porque la prensa ni siquiera lo supo. Ante esto y mediante una entrevista proporcionada por el programa Despierta América, a la ex esposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso se le cuestionó si sus hijos fueron invitados a su boda, a lo que ella respondió sin tapujos que no le creía nada, ya que para ella, él es muy mentiroso: “No no, no fueron invitados a ningún lado, y la verdad yo no creo que se haya casado, yo creo que Lupillo es bien mentiroso”, posteriormente, la empresaria remató que el cantante no le da ni dólar de manutención.

“Cuando alguien se casa es un momento importante que no lo ocultas”:Mayeli Alonso afirma que Lupillo no se casó, y argumenta que el cantante no le da ni un dólar Posteriormente a esto, Mayeli Alonso reafirmó que cuando alguien se casaba el momento era de gran importancia como para ocultarlo como lo hizo Lupillo Rivera: “Yo creo que cuando alguien se casa el momento es tan importante que no te puedes ni siquiera callar” confesó la empresaria. Sin embargo eso no quedó ahí, ya que cuando se le cuestionó a Mayeli sobre que si Lupillo le daba apoyo económico para el sustento de sus dos hijos, la empresaria afirmó que él no le daba ni siquiera un dólar: “No no, ese hombre no me ayuda ni con un dólar”

“Yo llevo tres años batallándole con mis hijos”: Mayeli Alonso “despotrica” contra Lupillo Rivera y afirma que el cantante no le ha dado ni un dólar Mayeli Alonso se va contra Lupillo Rivera y en un encuentro con los periodista del programa Despierta América la empresaria reafirmó que ella no ha recibido ni un dólar para la manutención y cuidado de sus hijos: “Yo llevo tres años batallando a mis hijos y echándole ganas por ellos” “Yo no he recibido ni un dólar de él, ni un tipo de ayuda, nada, al contrario, ni una llanta me cambia, o sea nada”, confesó Mayeli Alonso ante el cuestionamiento del reportero sobre que si el hermano de Jenni Rivera la ayudaba con el cuidado y manutención de sus hijos. Cabe recordar que esta pareja firmó su divorció en el año 2019, tras varios años de relación

Se suma a la polémica de los hermanos Rivera: Mayeli Alonso se va en contra de Lupillo argumentando que no le da ni un dólar Para rematar a estas confesiones , en dónde Mayeli Alonso argumentaba que Lupillo Rivera no le daba ni un dólar, la empresaria se sumó a la polémica entre Juan Rivera y Lupillo, ya que cuando se le cuestionó que pensaba respecto a esto, ella confesó que para ella, el dueño de la camioneta era su ex esposo y no su cuñado: “Exactamente, y te voy a decir la historia, Juan sí se robó la camioneta, ese carro sí se lo robó, yo fui testigo, y a lo que yo vi sí fue así, no sé si él se lo robó, pero para mí si fue un robo, independientemente si Lupillo pagó el boleto o no, el nombre de Lupillo está en el”.

“A mi no me cae bien ninguno de los dos, pero Juan sí se la robó” confiesa Mayeli Alonso al revelar que Lupillo Rivera no le da ni un dólar “No tengo nada en en contra de Juan, créeme que a mi no me cae bien ni Juan ni Lupillo, entonces no tengo que estar de lado de ninguno de los dos, pero para mi en ese momento sí fue un robo, yo conozco la historia y conozco mucho más de esa familia”, confesó Mayeli Alonso respecto a la disputa que hay entre Juan Rivera y Lupillo A la empresaria también se le preguntó qué opinaba respecto a toda esa polémica que la familia Rivera tenía, a lo que Mayeli confesó que la que más le preocupaba era Doña Rosa: “Se me hace todo bien triste, más que nada por Doña Rosa porque ella ya ha pasado muchas cosas bien difíciles y ha pasado enfermedades como para ver a sus hijos ya grandes y peleándose”, confesó después de revelar que Lupillo Rivera no le daba ni un dólar. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

"Toda esa gente ya enfada" Usuarios responden a las palabras de Mayeli Alonso Diversos comentarios comenzaron a llegar al respecto, en donde seguidores de Despierta América, escribieron que ya toda la familia era enfadosa y cansaban con tanto problemática: "Toda esa gente ya enfada", "Cómo me divierto con esa familia, pura risa JAJAJ", "Cómo hacen escandalo mejor arreglen todo esto a puerta cerrada" "Yo la amo, por fin alguien calló a la familia Rivera", "Es que si no pagas el boleto por qué tiene que ser tuyo??", "¿Por qué hacen un escandalo y componen mejor las cosas? Ella solo dijo la verdad de lo que estaba pasando y viendo en su momento, pero es que en todos lados se hacen los chismes y componen lo que no deben"

Mayeli Alonso asegura que Juan Rivera le robó una camioneta a Lupillo Rivera Toda esta polémica respecto a la camioneta se generó desde que Mayeli Alonso no se quiso quedar atrás y aseguró que el productor y también hermano de Jenni Rivera, Juan, le robó una camioneta a su ex esposo, Lupillo Rivera: Fue mediante la cuenta de de Instagram de Escándalo que se comentó que fue a la salida de un restaurante en Los Ángeles, California, que algunos reporteros estaban a la espera de la ex de Lupillo para saber sus impresiones sobre varios temas, pero lo que no pudo faltar fue el pleito que tienen el cantante y su hermano.

Mayeli Alonso se "une" al pelito de Juan y Lupillo Rivera Y cuando nadie lo esperaba, la empresaria fue cuestionada si era verdad que Lupillo le había robado un auto a su hermano Juan, a lo que respondió que en realidad Juan Rivera fue quien le robó una camioneta a su ex. Habrá que esperar la reacción del productor musical. "A esa mujer le encanta el mitote, que después no se haga la víctima , la digna y la sufrida", "Ella no se puede quedar callada, para después hacerse la víctima", "En una entrevista, Juan dijo que él nunca iba hablar mal de ella, a ver qué contesta", "Si no fuera por el apellido Rivera, no le harían caso", se puede leer en algunos comentarios.

Daisy Cabral le "tunde" a Mayeli Alonso A través de sus historias de Instagram, publicación que retomó Escándalo en sus redes sociales, la también empresaria Daisy Cabral se le fue con todo a Mayeli Alonso, quien fuera su amiga y socia. Parece que mañana se verán frente a frente. "Que me venga a barrer con mucho orgullo. El trabajo no le debe dar vergüenza, deberle dinero a alguien después de que el juez ya le recordó que tiene que pagar, es lo que le debería de dar vergüenza. Que traiga su cartera el viernes cuando me mire". escribió Daisy a travpes de sus historias en Instagram