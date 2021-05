En esta ocasión, no fue Mayeli quien “presumió” su figura, sino que fue la cuenta de Instagram Mayeli Official Club, la cual hasta el momento ha compartido más de 800 publicaciones de la empresaria, quien recientemente concluyó su noviazgo con el cantante Jesús Mendoza.

Luego de que Lupillo Rivera iniciara una relación con Giselle Soto, quien es menor que el cantante por más de 20 años, las comparaciones entre ella y Mayeli Alonso no se hicieron esperar, aunque parece que la empresaria no le dio mucha importancia, ya que luce mejor que nunca.

“Cada día me siento más orgullosa de ustedes, de las mujeres que levantan su voz, que luchan por sus sueños, que no se rinden, día a día veo que ya las antiguas costumbres de la mujer sumisa quedaron fuera, menos mujeres son maltratadas. Veo muchas mujeres positivas, muchas mujeres trabajadoras, guerreras, a muchas de ustedes las admiro por emprender sus negocios, sus sueños, por buscar nuevas oportunidades por bajar de peso, por amarse”.

“Me voy a hacer las bubis muy pronto”

Hace apenas unos días, Chiquis Rivera estuvo “en el ojo del huracán” luego de confesar que su nueva figura era resultado de tomar agua tibia con limón, por lo que fue duramente criticada, aunque más adelante daría la siguiente declaración:

“No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida”, concluyó.