“Sacó lo corriente que es esa señora, que vergüenza como hijos ver a su madre hablando así, tal vez Volaris no es la mejor aerolínea pero si pagaste 350 dólares para un hotel, que eso a nadie le importa, porque tú quisiste pagar eso así pudiste pagar un avión de la aerolínea más cara o igual y un avión privado, pero bueno ya tuvo sus 5 min de fama la naquita esta, de lo que se libró Lupillo”.

Y fue precisamente su actitud y el ‘presumir’ mucho dinero lo que no les gustó a los usuarios de redes sociales, quienes se le fueron encima y le escribieron que si gastó tanto en un hotel, por qué no viajó en una mejor aerolínea en vez de solo andar presumiendo el dinero.

Es que fue la propia Mayeli quien compartió en su cuenta de Instagram el altercado que tuvo con la empleada de Volaris, en donde se ve a la empresaria insultarla con fuertes groserías malas y hacer referencia de que ella se había quedado en un hotel de 3 mil dólares por noche, y que a ella no la iban a tratar como a cualquiera.

“Pasó la noche en un hotel de 3000 dólares la noche y sus maletas más chafas jaja”, “Tuvo para pagar un hotel de 3 mil dólares pero no tuvo para pagar un vuelo en una aerolínea menos corriente. ¿Y qué onda con esas maletas tan más chafas y corrientes como ella?”.

“Vieja ridícula si dice que viene de pagar un hotel de 3 mil dólares la noche y entonces por qué viaja en Volaris, boletos baratos”, “Si se esta quejando pero ya para estar diciendo que se quedo en un hotel de 3 mil dólares eso ya son payasada, hasta se ve mal, todos por eso están opinando si tienes el dinero para pagar un hotel asó ps por qué no paga una aerolínea de primera clase”, le escribieron en la publicación de Suelta la sopa.

También le escribieron: “Mejor rente un jet privado y no anda pichicateando se gasta su muchos dólares que humildemente presume, vieja marra”, “Presumiendo sus millones y volando con Volaris? Eso es para las plebeyas como yo”, “Si paga 3 mil dólares en hotel y viaja en Volaris por qué no pagó un avión privado”.

“Por qué no tratar de arreglar bien las cosas, quiere llamar la atención, qué ridícula mujer, dice: ‘me acabo de quedar en un hotel y pague $3000 dólares”, “Si tiene para pagar 3000 dólares una noche pues ya cómprese su propio avión… quiere superar a los artistas no sé qué tanto se cree”.

Las críticas no pararon: “Presumiendo que tiene dinero pero ahí anda volando tan bajo”, “Pero el punto es que si ella dice que esa aerolínea siempre son así de groseros y ella es adinerada como lo dio a entender … que hace viajando con ellos, pudo buscar viajar en primera clase donde la trataran como reina”.

‘Si tiene tanta plata que compre avión’

“Irrespetuosa y haciendo papel de pagar un hotel 3,000 dólares y no puede pagar una maleta y viaja en una aerolínea de bajo costo”, “Si tiene tanta plata que compre avión”, “Uno no tiene que andar gritando lo que tiene o paga, cuando uno tiene clase y educación se nota… además, el trato que le des a empleados de servicio habla mucho de una persona. Como dicen: el dinero no compra la clase ni educación”.

“Jajaja 3000 dollar y la estas asiendo de pedo en la aerolínea”, “Volaris lo más económico qué hay para viajar por eso te cobran por cada maleta jajaja”, “Bueno y a quien le importa que pago 3 mil dólares por un cuarto de hotel neta así o solo quiere llamar la atención”, le continuaron escribiendo.