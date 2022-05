La ex de Lupillo Rivera les dijo ‘hipócritas’ a todos los compañeros de la Casa de los Famosos ante la inesperada decisión de primero nominar a Nacho Casano y posteriormente salvarlo, por lo que los comentarios no se hicieron esperar mientras el actor salvado lo único que hacía era reír y escuchar los comentarios.

“No ó sea, esto es un plan… déjenme les digo, hey chicos, quiero decir algo, o sea a mí se me hace cool que te hayan salvado (señala a Nacho) pero todo esto se me hace super raro, uno, o es el plan de la televisora o el programa o dos, todos somos unos hipócritas porque la mayoría hemos hablado Mier… de él”, comenzó diciendo Mayeli.

Aunque Nacho Casano no dijo nada, su cara de seriedad expresó su descontento por las palabras de Mayeli Alonso y más porque aseguraba que todos le tenían mala voluntad al actor: “…Entonces se me hace bien cul… este pe… y se me hace gacho estar rodeada de gente que habla de alguien y luego por estrategia hagan eso y se me hace bien cul…”, manifestó.

Pero las cosas apenas iniciaban y la ex de Lupillo Rivera no paraba de reclamar la actitud de sus compañeros: “Es que todos hablan Mier… de él y lo salvaron y se me hace mega cul….y no por mi, o sea, yo mañana me voy y sigo haciendo mi vida, pero se me hace una hipocresía güey, es mi punto de vista, o el programa está…”, siguió discutiendo Mayeli Alonso.