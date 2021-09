Atrás quedaron, por el momento, las discusiones con su ex, Lupillo Rivera, y su ex socia Daisy Cabral, pues la empresaria Mayeli Alonso recibió hace un par de días uno de los golpes más duros de su vida con la muerte de su papá, Mario Alonso Ibarra, y queda devastada al enterrarlo.

Papá de la exesposa de Lupillo Rivera era un “hombre de ley”

Ahora, Mayeli Alonso le dedica a su papá, Mario Alonso Ibarra, la canción Un hombre de ley, que en una parte dice lo siguiente: “Por el dinero no me presiono, tengo de sobra gracias a Dios. En los retenes de federales, nomás me dicen: ‘pase, viejón’ , no me preguntan de donde vengo y mucho menos pa’ donde voy”.

Por último, la empresaria, quien colocó una imagen con fondo negro en su perfil de redes sociales como señal de luto, confesó que había sido un día feo, además de que si hubiera sabido que era el último día que lo vería, no lo hubiera dejado: “Pero el hubiera no existe. Siento que mi alma se partió en mil pedazos. ¿Qué hago para no sentir esto?”.