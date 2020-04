La exesposa de Lupillo Rivera llora desconsolada en video en vivo

Mayeli Alonso habla de lo difícil que ha sido cada proceso en su vida

Muy pronto compartirá más detalles

En plena cuarentena, Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, llora desconsolada en video en vivo para sorpresa de los usuarios. La cuenta de Instagram de Escándalo compartió esta publicación que hasta el momento tiene más de mil 600 reproducciones.

Con lágrimas en los ojos, la exesposa de Lupillo Rivera comentó lo siguiente: “Han sabido que no ha sido un proceso fácil, todo esto ha sido un proceso muy difícil, y hoy, toda esta cuarentena, me di cuenta de que cada cosa que yo he vivido en mi vida, ha valido la pena. Cada cosa que yo he vivido en mi vida ha valido la pena y todo ha tenido un significado y ha tenido algo bonito, algo bonito que decir y algo bonito que dar”.

Ya un poco más tranquila, Mayeli Alonso confesó que mucha gente le ha preguntado que cómo le hace para salir adelante, algo que no ha sido fácil para ella: “Pero no es imposible levantarte, decir ‘hoy me voy a cambiar, me voy a peinar'”, para de inmediato bromear y decir que “eso de la peinada no es muy mío”, y sonreír un poco.

En el texto que acompaña esta publicación de la cuenta de Instagram de Escándalo, se profundiza un poco más en lo que está pasando con la exesposa de Lupillo Rivera:

“Muchas son las críticas que ha recibido, donde dicen que todo esto lo hace para promocionar su nuevo producto, lo que si es que ella dijo que iba a hablar de todo lo legal y el supuesto acoso que ha recibido de parte de la compañía Bella all natural y sus dueños y que tiene pruebas!!! Y que muy pronto compartirá todo eso”.

Los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones: “Pobrecita. No lo supera. De una forma tiene que vender su cochinero de producto”, “Nuevo producto… pastillas para la depresión”, “Esta mujer necesita mucha atención o qué onda”, “Se quiere parecer a Jenni Rivera!!! No se dejen engañar, todo es publicidad”.

Un usuario lanzó un contundente mensaje dirigido a la exesposa de Lupillo Rivera: “Si sigue hablando, los problemas no se van a terminar, porque siempre va a haber una respuesta del otro lado y los dimes y diretes van a seguir. Lo mejor sería que hablara, pero en Corte, y ahí dijera lo que necesita decir, no en redes sociales, aquí se expone a críticas por un lado y respuestas por otro”.

Este mismo usuario le hizo una recomendación a Mayeli Alonso: “No des explicaciones a gente que no te lo pide o no te va a creer o entender, tú haz lo que vas a hacer, pero en privado, y resuelvan así o aguanta vara con los comentarios, así es”.

Alguien más se expresó de la siguiente manera: “¿A uno qué le importan los problemas de ella? Pienso que esto lo hace para acaparar cámaras, ya que le está yendo mal en sus ventas de productos, no como a la otra, que se le venden aú así en esta pandemia”.