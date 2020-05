La periodista Nelssie Carrillo da a conocer impactante noticia

La ex del novio de Mayeli Alonso destapa tremendo secreto

Llama “un peligro para la sociedad” a Jesús Mendoza

¡Y explotó la bomba! Después de la polémica que se suscitó entre Nelssie Carrillo y Mayeli Alonso, donde la periodista aseguró que la exesposa de Lupillo Rivera tenía una orden de arresto y luego ambas entraran en un intercambio de mensajes no muy amistosos, y en la cual también intervinó Jesús Mendoza, la ex del novio de Mayeli destapa tremendo secreto.

A través de su cuenta de Instagram, Nelssie Carrillo compartió una carta que le mandó “la madre del hijo de #jesusmendoza @gabrielle_isabella_ donde lo llama un peligro para la sociedad”.

Con más de 200 likes hasta el momento, esta carta que escribió la ex del novio de Mayeli Alonso (el cantante Jesús Mendoza), dice lo siguiente: “Cuando me he sentido sola y mi mundo se cae en pedazos, tengo que recordar que yo soy el mundo para alguien que me llama mami”.

“La herida no la sana ni el tiempo, ni el alcohol, ni otro clavo como muchos dicen. La herida solo cicatriza cuando la entiendes. La mayoría de nosotros creemos que debe haber algún tipo de bondad en todos. La verdad aterradora es que algunas personas son permanentemente malvadas y están podridas hasta la médula, pero a menudo son muy, muy buenos para ocultarlo”.

“Estas personas se ven a sí mismos como víctimas, no importa cuán horriblemente hayan tratado a alguien más. Para ellos, el problema no es que mienten, engañan, roban y abusan. El problema es que los que estamos a su alrededor comenzamos a notar esas cosas. La imagen es todo para este tipo de personas. Tienen un ‘Ser falso’, la personalidad falsa que presentan al mundo exterior (El encantador)”.

Gabrielle Isabella, ex de Jesús Mendoza, prosigue con su carta: “Cuando los conoces por primera vez, parecen inusualmente inocentes, humildes, reflexivos y honorables. Pero a medida que pasa el tiempo, se transforman en el polo opuesto, a su ‘Ser verdadero’, el verdadero, sin sentimientos y emociones reales, sin empatía, manipuladores, arrogantes, negligentes y sin honor (El Maltratador)”.

“A menudo, uno puede no ver el ‘verdadero yo’ de esta persona hasta que uno es devaluado o descartado. No hay profundidad en la forma que ven el mundo. Solo les importa cómo son vistos por otras personas. No tienen integridad, por lo que, si lastiman a otras personas en el camino, está bien siempre y cuando ellos se vean bien. Todo es superficial. Estas personas intentan destruir a las personas que descubren lo que verdaderamente son, te provocan hasta que si lo permites sacan lo peor de ti… y luego se harán las víctimas cuando reaccionas a sus juegos mentales”.

“Con ellos siempre tienes que tener pruebas en mano y no caer en su juego, y aún así tratan de voltear todo en tu contra. Fabrican situaciones de conflicto y caos de la nada para que te sientas descentrado, alterado y desequilibrado. Cuánto más poder tengan sobre tus emociones, menos probable será que confíes en tu propia realidad y en la verdad sobre el abuso que estás soportando”.

