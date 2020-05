Mayeli Alonso comparte foto de cuando era una pequeña

La ex de Lupillo Rivera confesó que desde niña ha tenido una mirada recia

Al ver las imágenes, sus seguidores descubrieron un ‘secreto’

Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, compartió unas fotografías de cuando era niña y sus seguidores descubrieron un ‘secreto’.

La famosa empresaria decidió recordar sus años de infancia en plena celebración del Día del Niño en México.

Alonso publicó una fotografía en la que se le ve con un vestido rosado con abultados volantes en los hombros y un corte de cabello con flequillo. Agregó también otro par de fotos de la época.

“Mirada Recia desde Niña Cómo pueden ver. No era muy sonriente en esos tiempos, pero mis papás me dieron la mejor infancia que pude pedir, fui consentida, pelionera y muy Muy feliz (Excepto cuando me perdía en los días de campo o me salía sin decir a donde y mi mamá hacía que mis pompis temblaran) FELIZ DÍA DEL NIÑO A TODOS !”, rememoró la ex de Lupillo Rivera a través de su cuenta de Instagram.

En medio de esta confesión y con solo mirar las imágenes, sus seguidores descubrieron un ‘secreto’.

Muchos pensaban que el hijo de la pareja tenía un parecido innegable con su padre, Lupillo Rivera, pero esta foto les hizo cambiar de parecer.

“No manches parece que es LREY con vestido!!!! Es igualito a ti!!!”, soltó Ale Mendoza sin tapujos.

Pero no fue la única que lo notó, porque enseguida llovieron los comentarios apoyando esta teoría.

“Tu hijo es tu clon, están igualitos!”, “sí, LREY es idéntico a ti”, “La misma cara Delrey …”, “Eso mismo digo es igual al rey wow su misma carita de su hijo”, “LRey es tu mini, son igualitos!!”, “Tu niño se parece un buen a ti…”, “Lrey tiene tu mirada”, “La misma cara de tu hijo”, comentaron sobre el parecido.

“Siempre pensé q LRey era igualito a su papá pero en la primer foto son idénticos”, “Wow igual al rey pensé que el rey se parecía a su papá pero naw es igual a su mami Bella”, “Yo creía que L’Rey se parecía a su papá pero está igualito a ti !!”, “Siempre pensé que tu niño se parecía a su papá pero estaba bien equivocada, toda tu cara en la primera foto”, confesaron impresionados varios seguidores.

Durante su matrimonio, Mayeli Alonso y Lupillo Rivera tuvieron dos hijos, un niño y una niña.

Al ver las fotos, algunos fanáticos incluso aseguraron que no había parecido con el hijo de la pareja, sino que ambos niños habían sacado la estampa de la madre.

“Tus hijos se parecen igualitos a ti wow”, “Que linda siempre.tu hija Se párese a ti mucho”, “Feliz día !!! Cómo se párese párecen tus hijos a ti @mayelialonsooficial”, le comentaron.

Y así la sorpresa se repitió entre los internautas que no podían creer: “Pensé que era lrey”, “Chula LRey es tu gemelo…”, “Mini El REY igualitos”

¿A quién crees tú que se parecen los hijos de la pareja?

Según estas fotos, ¿son más parecidos a Mayeli Alonso o a Lupillo Rivera?