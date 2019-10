Página

Mayeli Alonso publicó una foto muy subida de tono en su cuenta de Instagram

En la imagen aparece una mujer cubriendo su parte íntima con tan solo una fruta

Aunque los internautas tacharon de vulgar a la ex de Lupillo Rivera, Mayeli se defendió

Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera publicó una foto muy subida de tono donde se ve a una mujer cubriendo su parte íntima con una fruta y fue duramente criticada.

Sin lugar a dudas, Mayeli Alonso ha sido blanco de controversias y polémica en las redes por las publicaciones que hace, así como las respuestas que da antes las críticas de sus seguidores.

En esta ocasión, la ex de Lupillo Rivera fue un paso más allá y decidió publicar una atrevidísima foto que causó revuelo entre sus fans.

En la explícita imagen se puede ver el cuerpo de una mujer, específicamente su zona vaginal mientras está sentada y portando una blusa blanca y sin ningún tipo de ropa interior, dejando al descubierto sus piernas, ingles, muslos y prácticamente enseñando su parte íntima, la cual está tapada con una fruta que pareciera una vagina.

Asimismo, la modelo utilizó sus dedos para simular que estaba tocando esa zona del cuerpo valiéndose del cítrico.

“Intimate Squeeze”, se pudo leer en la parte inferior de la postal en relación a los productos que vende la ex de Lupillo Rivera.

El polémico post de Mayeli Alonso alcanzó más de 13 mil ‘Me gusta’ en menos de un día, pero las críticas no tardaron en llegar.

“Qué manera de vender sus productos, señora. Son imágenes muy fuertes”, escribió una indignada seguidora.

Ante esto, la polémica empresaria no se quedó callada y respondió: “¿Fuertes de qué manera? Eso es algo muy natural”.

Sin embargo, las críticas hacia la imagen de Mayeli Alonso continuaron: “La verdad muy fuerte la foto ¡¡Mucho morbo!!”.

No obstante, la ex de Lupillo Rivera no se contuvo y fue más directa con la respuesta: “Morbo tú”.

“No entendí la foto, ¿qué vendes? ¿Algo para la vagina?”, mencionó una más, a lo que Mayeli Alonso en un tono más disgustado escribió: “Mija, ¿no viste mis anuncios anteriores? No sean negativas, la foto no dice absolutamente nada ofensivo. Incluso hay personas que suben fotos enseñando literalmente todo y no se ofenden, hay artistas que enseñan bubis, trasero y no dicen nada, la de la foto no soy yo, es una modelo, la info del producto está antes y en la web también. Si no te gusta, simplemente no la veas”.

Ante la revelación que no se trataba de Mayeli Alonso la mujer de la foto, las especulaciones surgieron y algunos fans comenzaron a asegurar que se trata de una mujer de nombre Mar Márquez, quien aparentemente es prima de la ex de Lupillo Rivera.

Y es que en su cuenta de Instagram, Mar también publicó la misma foto que Mayeli Alonso.

Asimismo, la mujer pareciera cumplir todos los requisitos de la foto, ya que tiene un cuerpazo de envidia y no ha tenido problemas en mostrar sus curvas en diferentes publicaciones.