La Casa de los Famosos sigue regalando momentos inolvidables

De nueva cuenta, Mayeli Alonso hace inesperada confesión

La empresaria volvió a dejar en ‘evidencia’ a su exesposo, Lupillo Rivera No se ha cumplido siquiera una semana de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, y sus habitantes siguen regalando momentos inolvidables a los televidentes. De nueva cuenta, la empresaria Mayeli Alonso, volvió a dejar en ‘evidencia’ a su exesposo, el cantante Lupillo Rivera. A través de un video que compartió el canal de YouTube de Artistas Fanáticos se puede ver el momento en que la madre de Lupita Karizma y L’rey, mientras estaba haciendo ejercicio, le abre su corazón al actor mexicano Eduardo Rodríguez, quien también compartió algunas de sus vivencias personales. Mayeli Alonso asegura que no cuenta para nada con Lupillo Rivera Cabe destacar que en las ocasiones que se ha referido a Lupillo Rivera, Mayeli Alonso le dice su ‘ex’, y en esta ocasión no fue la excepción al compartir que, cuando se divorciaron, él fue un cabr… con ella: “Un día, y no estoy hablando mal, es la neta y él sabe, se me inundó mi casa, yo compré una casa grande”. La empresaria reveló que el seguro de la casa, que le cubría todos los gastos, estaba a nombre de El Toro del Corrido: “Pagué 130 mil dólares de remodelación en la casa porque se me inundó, has de cuenta que de lo que se llenó el piso de arriba de agua hirviendo se cayó el techo y parecía que estaba lloviendo agua hervida”.

Lupillo Rivera le habría quedado mal a la madre de sus hijos Y cuando nadie lo hubiera imaginado, y más al tratarse de la madre de sus hijos, Lupillo Rivera dejó ‘tirada’ a Mayeli Alonso con este incidente, a decir de la propia empresaria: “¿Sabes cuándo me firmó el papel para cobrarle ese dinero al seguro? Hasta la fecha no lo firma”. “A los niños nunca se los niego, a la niña le digo que vaya con él, pero conmigo ya, bye, no cuento con él para nada, pero no tengo nada en contra de él, lo veo y lo saludo, nunca he contado cosas que sí me hizo y que yo le hice, o sea, los dos, es una relación”, expresó Mayeli ante la mirada atenta de Eduardo Rodríguez.

Mayeli Alonso nunca entendió por qué motivo su ex se comportó así Ya casi para dar por finalizado este tema, Mayeli Alonso le comentó a su compañero en La Casa de los Famosos que nunca entendió por qué Lupillo Rivera se comportó así y más porque en esa casa vivían sus hijos: “A mí se me olvida, no soy rencorosa, tampoco, y yo te aseguro que el día que la mamá de tu niña esté contenta con su vida, ya”. Eduardo Rodríguez tomó la palabra y le compartió a la empresaria que, a pesar de que su hija está por cumplir 13 años de vida, nunca ha pasado una Navidad con él. Cabe recordar que el actor estuvo casado con Vanessa Guzmán, quien en los últimos meses se ha dedicado al fisicoculturismo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Confiesa por qué no tiene buena relación con el padre de sus hijos En otro video de apenas unos cuantos segundos, disponible en la cuenta de Instagram de Escándalo, Mayeli Alonso confesó el motivo por el que no lleva una buena relación hoy en día con Lupillo Rivera ante la mirada atenta de algunos de sus compañeros de La Casa de los Famosos, entre ellos Niurka y Toni Costa. “Yo si quiero le marco y me contesta y hablamos, pero la única razón (por la que no llevan buena relación) es porque a él le han tocado novias muy celosas y a mí no me gusta meterme. Por ejemplo, mi novio ahorita me dice: ‘tú puedes hablar con él, traerlo, lo que tú quieras’ y no pasa nada” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).