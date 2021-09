Unas semanas después de haber perdido a su padre, Mayeli Alonso hace lo que nadie hubiera esperado

“Cuando uno hace una obra de caridad no lo publica”, se puede leer en uno de los comentarios Le costó caro. La empresaria Mayeli Alonso, exesposa del cantante Lupillo Rivera, unas semanas después de haber perdido a su padre, entrega dinero en la calle, pero las cosas no salieron como ella esperaba y la critican en redes sociales. Relacionado La búsqueda del novio de Gabby Petito será ‘reducida’ Bola de fuego aparece en cielo de EEUU Muere tik toker hispano Gabriel Salazar de apenas 19 años (VIDEO) A través de la cuenta oficial de Instagram de Univisión Famosos, se puede ver un video donde Mayeli sorprende a dos señoras en la calle regalándoles dinero para que compren “lo que quieran”. Mientras algunas personas le aplaudieron esta acción, otras la criticaron duramente. ¿Caritativa o lucida? Mayeli Alonso entrega dinero en la calle “Estas se las vamos a entregar ahorita a unas personas que vi aquí que yo creo que les va a ser de mucha ayuda“, se escucha decir a la exesposa de Lupillo Rivera en esta publicación que a la fecha tiene más de 6 mil reproducciones, pero aún habría más. Ahora, la empresaria, sin que nunca se vea su rostro, enfoca un sobre mientras camina por la calle. En ese momento, se topa con una señora y sin esperar algo a cambio, se lo entrega y le dice: “esto es para usted, es una tarjeta para usted”.

Le dicen a la exesposa de Lupillo Rivera que eso no se publica Metros más adelante, Mayeli Alonso vuelve a hacer lo mismo con otra persona que no se esperaba este gesto en plena calle de parte de la empresaria. A ambas les dijo que era para que se compraran lo que quisieran. Prometió ayudar a más mujeres. “Es de parte de ustedes, mis seguidoras, que con su apoyo me dan para llevar a la mesa la comida de mis hijos y también ayudar a la gente que en verdad lo necesita”, escribió la exesposa de Lupillo Rivera en sus historias de Instagram.

La empresaria promete ayudar a más mujeres Ya casi para concluir con este video, se escucha la voz de Mayeli Alonso decir que un día después de haber entregado dinero en la calle haría lo mismo, aunque no es la primera ocasión que hace algo similar, pues en abril del 2020 se vio muy generosa. “(Donó) Medio millón de pesos a los vendedores ambulantes, para mí es, wow. Si alguien ha sabido lo que cuesta salir adelante he sido yo”, comentó en esa ocasión sin poder contener las lágrimas de la emoción. ¿Habrá visto Lupillo Rivera este video?

Critican a Mayeli Alonso: “No es obra, es publicidad” A pesar de la buena acción de la empresaria, usuarios de redes sociales no quedaron muy satisfechos y no dudaron en hacérselo saber: “Cuando uno hace una obra de caridad, no lo publica para que le den like porque entonces no es obra, es publicidad, ¿ok?”. “Mayeli, cuando des algo de corazón y buena voluntad, no lo publiques, porque tu buena acción no va a ser lo mismo”, “Dios te va a dar más para tu obra que haces”, “Muy lindo gesto, Dios te lo tomará en cuenta en el momento indicado. Dios te bendiga siempre”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Celebra a su hija En su publicación más reciente, y luego de dejarse ver entregando dinero en la calle, Mayeli Alonso no dejó escapar la oportunidad para felicitar a su hija, Lupita Rivera, con motivo de su cumpleaños, a quien le dedicó un mensaje de lo más emotivo. “Happy International Daughters Day a mi hermosa, inteligente, amorosa, comprensiva hija @karizmarivera. Te quiero mucho mija, gracias por existir y por ser mi mejor amiga! Gracias por dejarme guiarte por la vida! Siempre estaré para ti, hija”.

Mayeli Alonso comparte emotivo mensaje En los primeros días de este mes, la exesposa de Lupillo Rivera recibió uno de los golpes más fuertes que ha recibido en la vida con la muerte de su padre, por lo que decidió compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de una bella imagen. “Dice tu papá que le eches ganas a la vida, porque lo que viene está mucho mejor, y que no te preocupes, que él desde arriba te está cuidando para que todo te vaya muy bien”, dice una voz con dedicatoria especial (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“No me esperaba que te fueras así” Con un video enmarcado por el tema El hombre que más te amó, Mayeli Alonso despidió a su padre: “Descansa en paz, papá. Si me preguntas si estoy tranquila al despedirte, no. No estoy. Estoy triste y enojada porque sé que no te querías ir y dejarnos con este dolor y yo no sé qué hacer para quitarme esta tristeza que siento, sé que como hija siempre estuviste orgulloso de mí, pero eso no es suficiente para mí”. “No me esperaba que te fueras así, tan pronto, sin despedirnos. Te quiero mucho, gracias a Dios siempre te dije lo mucho que te quería y admiraba, soy lo que soy gracias a tu fuerte influencia en mi vida, gracias por hacerme la mujer que soy, Mario. Te extrañaré mucho mi gordito” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Mayeli Alonso teme por su vida La empresaria y exesposa de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, teme porque algo le pueda llegar a pasar a ella y a sus hijos, responsabilizando a tres personas en especifico: “Siento que esto no se terminará hasta el día en que me muera o de plano ellos me maten”. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram en donde la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, alarmó a sus miles de seguidores al colocar varios mensajes en sus historias, en donde la empresaria le confesó a sus fanáticos que temía por su vida y por la de sus hijos, confesando que se había echado un “alacrán a su espalda”.

“No trabajo por gusto, sino por necesidad” Tras esto, la empresaria pidió que por favor la dejaran en paz: “Gente mediocre buenos para nada. Déjenme en paz. Tengo una familia que mantener y 22 familias dependen de mí. No trabajo por gusto, lo hago por necesidad. Trabajen, prosperen y dejen de mentir, déjenme en paz “, continuó la exesposa de Lupillo Rivera. Mayeli Alonso confesó en sus mensajes, en donde declaró que teme por su vida, que desde hace años siente que se echó a un animal a ella: “Por casi 3 años siento un alacrán en mi espalda. Mentira tras mentira, que si debo al IRS, que si se renovó un ticket sin pagar, que si ando acá, que si ando allá, ya por favor”.