Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera

Le dice sus verdades en video

“¿No te molesta que tu hija se venga en Uber, verdad?” ¡Explotó la bomba! La ex esposa de Lupillo River, Mayeli Alonso “encara” al hermano de Jenni Rivera después de que el cantante argumentara su molestia por el video que publicó su exsocia en redes sociales, ante esto, la empresaria estadounidense, le responde sin tapujos: “Hay gente de tu familia que enseña las nalgas, y eso yo creo que es un trauma más grande” Vaya que las cosas se ponen cada vez más complicadas entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, y es que la empresaria explotó contra Lupillo después de que el cantante le reclamara por el video en dónde Mayeli simulaba bajarse el pantalón a un lado de su hija en un restaurante, argumentando que ella sabía cuidar perfectamente a sus hijos. El video que publicó Daisy Cabaral Fue el pasado 15 de julio cuando la exsocia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral publicaría una noticia a través de sus historias de Instagram en dónde se podía observar un video de la ex de Lupillo Rivera bailando en una mesa, mientras que, a palabras de Daisy, Mayeli estaba completamente borracha. “La madre borracha en una esquina y la niña menor en otra con un hombre encuerándose arriba de una mesa en público. Pero YO soy el peligro de sus hijos”, publicó la exsocia de Mayeli Alonso, Daisy Cabral, lo cual provocó una gran molestia de Karizma Rivera, hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso. Archivado como: Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera

Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera Ante esto, y mediante un en vivo de Instagram, Mayeli Alonso habló sobre este video que Daisy Cabral publicó, confesando que su ex, el cantante Lupillo Rivera, se había molestado muchísimo, argumentando sobre cual era la clase de imagen que la empresaria le podría estar dando a sus hijos: “Se comenzó a difundir un video, en dónde se daba una imagen errónea de lo que soy yo como mamá, tras esto, mi ex saca un video en dónde dice que no le había gustado algo que había visto en un video en un restaurante, porque supuestamente él jura que mi hija estaba en esa mesa, ella no estaba en esa mesa”, comenzó Mayeli Alonso. Archivado como: Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera

“Tu sabes que cuido muy bien a mis hijos”, Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera Posteriormente, Mayeli Alonso continua diciendo parte de lo que Lupillo Rivera confesó: “Dijo que era algo que iba a arreglar porque le molestó mucho, que una persona estuviera bailando y bromeando cómo si se fuera a bajar el pantalón, que la verdad cada quien tiene su manera de pasársela bien”. “Por otra parte, mi hija estaba cerca de mi, en otra mesa, déjame te aclaro, yo se que tu sabes, Lupe, perfectamente, que si alguien cuida bien a mis hijos soy yo, tal vez te molestó que ya era tarde y la niña andaba conmigo, te molestó lo que pasó, que ella viera eso” tras esto, Mayeli arremetió contra la familia de Lupillo sin tapujo alguno, echándole en cara las fotografías que, a palabras de ella, su familia aparece mostrando su cuerpo.

“Hay gente de tu familia que enseña hasta las nalgas”, Mayeli Alonso sin tapujo alguno le reclama a Lupillo Por si fuera poco, los argumentos de Mayeli Alonso no terminaron ahí, ya que la empresaria “se fue directo a la yugular” de Lupillo, comentándole que su hija ve peores cosas en internet: “Pero yo creo que hay veces que mi hija ha visto otro tipo de cosas en internet de tu familia que la puedan traumar más, hay gente de tu familia que enseña las nalgas, y yo creo que eso es un trauma más grande para un niño”. “Y no pasa nada”, continuó Mayeli, “porque es una niña muy madura, y porque mi hija sabe los limites de las cosas, me extraña que pienses eso porque tú conoces a una niña respetuosa, que nunca te ha gritado, ni te ha pedido ni un peso, ni ha molesto ni juzgado, gracias a que yo la he educado como una señorita decente”.

“Educación que a gente que tú conoces, le falta” La empresaria estadounidense no termina ahí, ya que después de comentarle eso a Lupillo, Mayeli Alonso argumentó que al cantante le molesta que ellas salgan a fiestas, pero no le molesta cuando ella paga las colegiaturas de sus hijos, ni este al pendiente de ellos: “Te molesta vernos divirtiéndonos en fiestas, haciendo algún tipo de bailes raros que hace toda la gente que se divierte, te molesta mucho”. “Pero no te molesta que yo le pague la colegiatura a tus hijos, ¿verdad?, no te molesta que yo les tenga un chofer 24 horas para la hora en la que tú le hablas a mi hijo, yo te lo llevo hasta la puerta de tu casa, sea la hora que sea, porque hay veces en las que tú no les das ni un ride”, confesó sin miedo alguno después de que Lupillo Rivera le reclamara por el video en redes sociales. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

“Mi hija se ha tenido que ir en Uber porque tú no la quieres traer”, Mayeli Alonso encara a Lupillo Rivera Las cosas no terminaron ahí, ya que más y más cosas sacaba a relucir la empresaria Mayeli Alonso hacía su ex esposo, Lupillo Rivera, confesando que su hija se ha tenido que regresar en Uber porque el cantante no la quiere traer de regreso: “Varias veces hemos tenido los carros en servicio y mi hija se ha tenido que ir en un Uber porque tu no le quieres dar un ride, eso no te molesta, ¿verdad?”. “No te molesta que mi hija, a sus 15 años tiene una de las compañías más fregonas de maquillaje porque ella se ha partido la madre como yo para trabajar en una buena imagen, eso no te molesta, no te molesta que mi hija no te ha exigido un regalo de navidad, porque el único regalo que le diste de navidad, fue hace un año; dos lipstick y una pijama de cinco dólares, no te molesta eso ¿verdad?”

“Te pido por favor que cuando quieras decirme algo háblame por teléfono y seamos adultos, pídele permiso a tu novia para hacerlo” Al finalizar esta tremenda sinceridad, Mayeli Alonso le pidió a Lupillo Rivera que cuando quiera decirle algo respecto a sus hijos, le marque por teléfono, en lugar de esta publicando videos en redes sociales: “Hay que ser claros, y hay que ser adultos, el día en que algo de mis hijos te moleste, te voy a pedir por favor que tengas el valor de agarrar tu celular y le pidas permiso a tu novia para hablarme como un adulto”. La empresaria comentó que así como ella habla las cosas con el directamente, Lupillo también: “Porque los problemas que yo he tenido con mis hijos te los he dicho directamente a ti, y te voy a pedir a ti, que por favor paren con sus cosas, los únicos que pueden decir algo son mis hijos, ellos ya están grandes y el día en que yo cometa un error, ella lo dirá”.

“Es una campaña para desprestigiarme” Mayeli Alonso confesó que todo esto que estaba pasando, y los múltiples problemas en los que ha estado es debido a una campaña, la cual busca desprestigiar a la empresaria: “Y créanme que todo que esta pasando es un trato de una campaña tratando de desprestigiarme, y no lo van a logar, porque la gente no es tonta”. “Yo como lo que soy, una mujer, común y corriente, porque soy una mujer que también comete errores, pero no porque andemos divirtiéndonos o algo quiere decir que yo soy una mala mamá, ¿en qué momento?”, finalizó Mayeli Alonso al poner encara sin miedo alguno a su ex pareja, Lupillo Rivera.

Karizma Rivera le responde a Mayeli Alonso Ante este video que causó una gran molestia en Lupillo Rivera, su hija Karizma Rivera salió en defensa de su madre, después de que Daisy Cabral, su exsocia pusiera en jaque a Mayeli Alonso por su comportamiento, llamándola incluso “borracha” y hasta “una mala madre para sus hijos”. Estas declaraciones provocaron que la hija mayor de Mayeli Alonso, Karizma Rivera, explotara contra la exsocia de su madre, Daisy Cabral, pidiéndole que dejara de meterse con su familia: “Señora Daisy, le voy a pedir que por favor nunca vuelva a referirse a mi de ninguna manera”, inició la joven, hija también de Lupillo.