“Vieja prepotente… Antes de abordar no pueden hacer pagos de maletas, eso se hace al sacar el pase de abordar. NACA”, “Mayeli golpeó a la señora? No pues qué onda con esta señora. Sea lo que sea uno no tiene que golpear a la persona que nomás está haciendo su trabajo”, opinaron unas personas.

VULGAR

La gente no bajó de vulgar y naca a la exesposa de Lupillo Rivera: “‘A mi no me tratan, así me quedo en un hotel donde pague 300mil la noche, pero viajo en Volaris. Que señora tan vulgar pues si sabe como son Volaris pague más y viaje con mejores aerolíneas”.

Sin embargo, apareció la primera persona que le dio la razón: “Me cae súper mal Mayeli, pero en esta tiene la razón, las empleadas de todas las aerolíneas se creen las dueñas de ellas y tratan a la gente como quieren, que bien q mando a todos a la luna jaja”.