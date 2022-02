Hace unas semanas, cuando estaba todo el problema de la familia con Juan y Rosie Rivera, la ex de Lupillo Rivera se mostr贸 muy solidaria con Chiquis y sus hermanos, defendi茅ndolos y hasta ofreciendo irse a los golpes por ellos si era necesario, pero ahora, Mayeli Alonso se le fue en contra a la ex de Lorenzo M茅ndez.

Mayeli Alonso se uni贸 a las celebridades como Maribel Guardia quienes no leer铆an el libro de Chiquis Rivera, pues en un video en vivo, se le cuestion贸 a la ex de Lupillo Rivera su punto de vista sobre la autobiograf铆a de la hija de Jenni Rivera y la respuesta dej贸 a todos con la boca abierta.

A trav茅s de su cuenta de Instagram luego de meses de estar alejada de los esc谩ndalos en torno a los Rivera, pues el 煤ltimo pleito que tuvo con Lupillo fue a mediados de 2021 por sus hijos y supuestas amenazas, la ex de Jes煤s Mendoza, con quien acab贸 en malos t茅rminos, ‘reapareci贸’ con un look bastante desenfadado.

“Dice, 驴le铆ste el libro de Chiquis? est谩 s煤per interesante”, empieza leyendo Mayeli la pregunta de su seguidora, para despu茅s soltar su boca con palabras fuertes: “La verdad chicas, yo no acostumbro tener ese tipo de literatura en mi cabeza porque a mi no me importa la vida o los chismes de otras personas”, comenz贸.

La cuenta de Instagram de ‘Esc谩ndalo’, public贸 el fragmento del ‘en vivo’ donde Mayeli Alonso se atreve a despreciar el libro de Chiquis Rivera aludiendo que ese tipo de lecturas no son para ella y que mejor prefiere obras que se dedican a alentar a emprendimiento de negocios y otras cosas, pero las palabras que us贸 no fueron amables:

“A mi me gusta leer autobiograf铆as de personas como Frida Kahlo, todas esas cosas, ah铆 s铆 me aviento como un libro 驴no? Pero yo no lo le铆, no soy muy fan de las lecturas de chismes, sorry… de hecho ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que se llama ‘El Autoliderazgo’, y est谩 s煤per freg贸n, este tipo de libros s铆 los leo”, dijo la ex de Lupillo Rivera.

Y m谩s comentarios al respecto aparecieron: “Jajaja esta tipa esta pasada”, “Vieja rid铆cula muy culta, ahora resulta, ni se la cree”, “Pero que no hace unas semanas :鈥淥 sea yo aqu铆 estoy para los hijos de Jenni, que no se que, que para lo que sea, hip贸crita”, “De eso vive, del chisme jajaja”, “No es fan de la lectura de chismes!! Pero si le gusta hacer mitotes de su vida”.

Usuarios de la cuenta de Instagram ‘Esc谩ndalo’, reaccionaron ante la respuesta pol茅mica de la ex de Lupillo Rivera y no pararon las burlas para Mayeli Alonso, pues aseguran que se quiso ‘pasar de lista’: “La culta le dicen”, “Rid铆cula”, “La nacaranda, no le gusta leer ese tipo de literatura jaja”, “Vas a escribir un libro de tu vida de casada con Lupillo, y la convivencia con su familia?”.

Las burlas para la ex de Lupillo Rivera no paraban

Mayeli Alonso se meti贸 solita a ‘la boca del lobo’, pues la gente coment贸 en burlas si se quiso hacer la muy culta y no daban cr茅dito a la respuesta sobre el libro de Chiquis: “Hahaha resulto muy culta la lady Volaris”, “Pens茅 que era Karol G con filtro de me quem茅”, “驴Sabr谩 leer?”, “Un simple No hubiera sido suficiente. Ella est谩 igual que Chiquis, viven del esc谩ndalo. No publica un libro porque todo lo suelta en sus en vivos. Quiere aparentar ser muy educada pero para nada”.

“Ya tenia el libro de auto liderazgo en la mano para responder jajaja”, “jajaa no le gust贸 que la mencionara como la exesposa de su t铆o y ni siquiera dijo su nombre”, “Ay no quien la entiende a esta se帽ora un d铆a sale diciendo que est谩 con ella que los apoya al 1000 y ahora que no lee libros de gente que no les importa bueno a que est谩 jugando”, “Jajajaja dijo la m谩s naca de todas”, comentaron m谩s personas.聽

Chiquis Rivera se defiende de las cr铆ticas

“Les quiero pedir que antes de opinar, asumir o comentar sobre ciertas cosas que oyen en los medios de lo que cuento en mi libro 鈥淚nvencible鈥 鈥ue por favor primero lo lean. Ya saben qu茅 a veces tienen que cortar las entrevistas de cierta manera por el tiempo dado, y desafortunadamente las cosas no quedan claras y se dejan en humo gris. Por eso les quiero pedir a TODOS, antes de comentar que se informen bien y lean mi libro”, empez贸 escribiendo en su cuenta de Twitter Chiquis Rivera.

Y es que varias personas empezaron a especular que lo 煤nico que la hija de Jenni Rivera deseaba hacer era exhibir a sus ex parejas y sacar dinero de eso: “Este libro es MUCHO M脕S de los chismes que se han dicho de mi y de las cosas que tristemente yo sola me he causado por no pensar las cosas mas y hacerle caso a ese instinto divino que Dios nos da鈥”, sentenci贸 en Twitter. AQU脥 EST脕 EL VIDEO DE LA CONTESTACI脫N DE MAYELI ALONSO SOBRE EL LIBRO DE CHIQUIS聽 Algunas im谩genes de esta nota provienen de este y este videos.