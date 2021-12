Ante esto, no se ha librado de infinidades de polémicas en torno a su vida privada y sus hijos, y en un más reciente caso fue duramente atacada a través de redes sociales al ser vista con un par de copas y con una apariencia completamente diferente a la que muestra en redes sociales, dejando al descubierto su truco de belleza.

Sin embargo, desde su separación hace unos años atrás, ambos decidieron continuar su vida aparte, pero esto no quiere decir que la polémica no los siguió, ya que después de que anunciaron el termino de su relación se han dicho de todo a través de diversos medios de comunicación, provocando que Mayeli comience a ser reconocida por todos.

¡Esas son buenas amigas! La empresaria estadounidense Mayeli Alonso, ex del cantante Lupillo Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, aparece en video del periodista Javier Ceriani con copas de más y deja al descubierto su truco de belleza, provocando que rápidamente su amiga trate de ocultarlo

Mediante su cuenta de Instagram, se pudo ver como aparecía Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera con unas copas de más, mientras que aparecía hablando con uno de sus amigos que la habían acompañado a una noche de fiesta, y sin darse cuenta, la empresaria dejó al descubierto algo que rápidamente fue salvado por su amiga.

A través de las redes sociales de Javier Ceriani, el cual dicho sea de paso se vio envuelto en una reciente polémica con el actor Sergio Mayer, el periodista compartió un video bastante ‘comprometedora’ de la empresaria, en donde sus seguidores por supuesto no pasaron por alto este ‘desliz’.

“Mayeli Alonso en una fiesta y es que no se dio cuenta que al hacerse el cabello de lado dejaría al descubierto las extensiones. Afortunadamente una amiga que la acompañaba se percató del descuido y la rescató”, comentó describiendo el video de la ex de Lupillo Rivera.

EL VIDEO QUE PUSO EN JAQUE A MAYELI ALONSO, EX DE LUPILLO RIVERA

Y así fue, ya que después de que la empresaria, con el calor de la plática, se hizo el cabello para un lado, dejando al descubierto una parte de sus extensiones rubias, las cuales al ser descubiertas por una de sus amigas llegó a salvar al hacerle su cabello para adelante y taparle la extensión.

A pesar de que esta situación le puede pasar a la mayoría de las mujeres que usan este tipo de trucos de belleza, eso no impidió que seguidores de Javier Ceriani se le fueran con todo a Mayeli Alonso, a tal grado de que muchos afirmaron que la ex de Lupillo no se veía como en redes sociales.