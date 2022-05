Vieira Vidente comparte inesperado video

La reconocida psíquica revela la causa por la que Mayeli Alonso dejó La Casa de los Famosos

¿Los integrantes de la Familia Rivera tuvieron algo qué ver con esta decisión?

¿Hay ‘mano negra’? A unos cuantos días de que Mayeli Alonso, quien estuvo casada con Lupillo Rivera (con el que procreó dos hijos), dejara para siempre La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, la reconocida psíquica Vieira Vidente reveló la verdadera causa por la que la empresaria abandonó este lugar.

Horas después de su lanzamiento en su canal oficial de YouTube, este video tiene más de 65 mil vistas y todo tipo de comentarios, entre ellos de las personas que apoyan la teoría de que algunos integrantes de la Familia Rivera tuvieron algo que ver con esta polémica decisión, ¿será así?

¿Por qué Mayeli Alonso fue la primera en salir de La Casa de los Famosos? Vieira Vidente responde…

Antes de entrar de lleno con su primer tirada de cartas, Vieira Vidente reveló que ella estaba segura que Mayeli Alonso no estaría dentro de las finalistas de La Casa de los Famosos: “Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que aquí hubo algo arreglado, veo manos metidas en el fuego, manos negras”.

“Aquí hubo una traición, los seguidores de Mayeli no se esperaban que ella saliera tan rápido, pero lo que yo les puedo decir es que ella fue supuestamente a ganar, pero tristemente está rodeada de mucho mal. Yo siempre he dicho que el ‘que siembra, cosecha’, no le deseo ningún mal, le deseo lo mejor, es madre, pero tiene muchas ‘espadas’ detrás, muchas personas que la odian y la envidian”.