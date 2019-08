Página

1 de 4

Mayeli Alonso abrió su corazón y mandó un emotivo mensaje

La empresaria aseguró que lloró al recordar lo que le preguntaron

Algunos mencionaron que Mayeli lloró por culpa de Lupillo Rivera

Mayeli Alonso se destapó y mandó, posiblemente, su mensaje más sincero y cargado de emociones, en donde aseguró que no aguantó el llanto al recordar varios pasajes de su vida y algunos mencionaron a Lupillo Rivera como culpable de los sentimientos de Mayeli.

Justo cuando Mayeli Alonso se encuentra en el ojo del huracán debido al a fiesta de quince años de su hija Lupita, los reflectores se enfocaron aún más en la empresaria debido al mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Para acompañar el amplio y detallado texto, la ex de Lupillo Rivera publicó un breve video en donde se ve una tenue iluminación que solo alcanza a revelar la mitad de su rostro, el cual pareciera tener tintes de melancolía.

Y junto al video, Mayeli Alonso comenzó escribiendo: “Ayer no fue un buen día, alguien me preguntó, ¿cómo eres tan fuerte? Le dije gracias mija, pero no, no sé. Al subirme al auto se me hizo un nudo en la garganta, y se me salieron las lágrimas”.

Posteriormente, la empresaria se sinceró y mencionó: “Si en verdad supieran que sí, a veces me canso yo también, a veces lloro y grito sola, también me preocupo, también me enojo, también me cagan las injusticias, he tenido ganas de salir corriendo también y perderme días sin saber nada de nadie”.

Luego de esto, Mayeli Alonso aseguró que los últimos años de su vida han sido bastante difíciles.

VIDEO #1: ASÍ SE SINCERÓ MAYELI ALONSO