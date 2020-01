Página

Mayeli Alonso apareció en un polémico video

A la ex de Lupillo Rivera se le vio comiendo sola

Asimismo, mandó un contundente mensaje ante los chismes y especulaciones

Tras varios chismes y especulaciones, Mayeli Alonso apareció en un polémico video comiendo sola, y la ex de Lupillo Rivera mandó un contundente mensaje a sus detractores.

Durante los últimos días Mayeli Alonso ha estado en el ‘ojo del huracán’, debido a las discusiones que ha tenido con usuarios en Instagram que la han criticado.

Pero muy a su estilo, la ex de Lupillo Rivera no se dejó y respondió ante los señalamientos.

Pero en esta ocasión, apareció un video de Mayeli Alonso muy lejos del glamour al que nos tiene acostumbrados, y desde un restaurante, la empresaria lució sin maquillaje y sola.

El video que fue subido a su cuenta de Instagram también fue retomado por el programa ‘Suelta La Sopa’, y en él, la ex de Lupillo Rivera le dio ese toque ‘ácido’ que tanto causa revuelo.

“Estoy muy preocupada”, comenzó diciendo la empresaria.

Y destacó: “Tengo miedo”.

Posteriormente, Mayeli Alonso reveló el motivo de su preocupación: “Muy preocupada porque tal vez alguien puede tomarme una foto y decir que tristemente estoy comiendo sola”.

Pero fiel a su estilo, la ex de Lupillo Rivera dejó en claro que no necesita de compañía al momento de comer: “Si me da hambre yo como sola, no tengo que esperar que alguien me acompañe para comer”.

Asimismo, explicó el motivo de su video: “Resulta que la persona que tomó la foto mía comiendo sola, se le hizo super feo que yo estuviera comiendo sola, no se porqué”.

Pero Mayeli Alonso no se guardó nada y resaltó que en algunas ocasiones le gusta la soledad: “Yo como muy a gusto sola y no tengo que estar atendiendo a nadie cuando estoy comiendo”.

“Le mandaron una foto a una persona de una página de chismes y le dijeron: ‘Me da lástima ver a Mayeli comer sola'”, dijo Mayeli Alonso sobre una fotografía que circuló en las redes donde se le vio comiendo sola, desatando especulaciones.

Pero destacó “A mí no”, en referencia que le da lástima que la gente la vea comiendo sola.

Asimismo, la empresaria comentó que tiene que darse un espacio para convivir con ella misma: “A veces tiene uno que tomarse su tiempo de ir a comer sola, leer un libro”.

Pero el hecho de que le guste comer sola no impidió que destapara sus más profundos sentimientos, mencionando que le encantaría que su madre estuviera con ella.

“Tengo a mi mamá lejos, a mí me encantaría poder salir a comer todos los días con mi mamá, con mis hermanas, yo no tengo a mi familia cerca de mí”, dijo Mayeli Alonso.

“Cuando no tengan a nadie o quieren tomarse su tiempo, salgan a comer ustedes solas y van a ver qué bonito se van a sentir al comer solas”, invitó a sus seguidoras.

Asimismo, para concluir, lanzó varias reflexiones: “Uno necesita darse ese tiempo de uno mismo”, y finalizó: “Si se pasan mil horas en el celular viendo chismes (…) dense su tiempo de hacer eso”.