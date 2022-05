La ex de Lupillo es criticada por abusar de los filtros

Aseguran que es una Mayeli muy diferente.

Piden que ya se vaya de La Casa de los famosos.

Mayeli Alonso causó una gran controversia cuando fue confirmada como una de las participantes del famoso reality de Telemundo la casa de los famosos. el pasado martes 10 de mayo arrancó la segunda temporada del programa, pero Mayeli Alonso no fue bien recibida por el público televidente.

La ex de Lupillo Rivera constantemente recibe odio en redes sociales, aunque algunos la defienden de su “haters”. Muchos internautas aseguran que no era bien recibida por los Rivera, pero la señora Rosa ha aclarado en múltiples ocasiones que siempre se llevó bien con su ex nuera.