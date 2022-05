“Mira, te voy a ser muy sincera. La verdad, me siento bien. Me siento tranquila, creo que tuve una semana muy brillante. Muy, muy brillante. Creo que ninguna participante ha llegado a lograr lo que yo logré en una semana en ninguna de las dos temporadas. Y me siento feliz, creo que me traje un gran trofeo y lo puedo ver hoy”.

“De hecho veo que son trending en Twitter, en Instagram, que están pidiendo que yo vuelva y enojados y mandándole mensajes de Telemundo, pero apenas lo voy viendo y me siento feliz porque ahí se ve que en realidad a la gente le gusta la gente real. Yo, como les digo a todos, no soy actriz, no sé llorar por llorar como otras, no sé fingir algo que no siento porque se me ve en mi mirada”.

Mayeli Alonso Casa de los Famosos: ¿Crees que Niurka te decepcionó o crees que realmente sí maneja a los demás?

“Mira, yo no sé si era el encierro o no sé que es, porque yo trabajé anteriormente con Olga. La quiero y respeto todo su trabajo y créeme que es una mujer luchona y le respeto mucho eso, pero es algo que a mí no me gusta. A mí no me gusta que le griten a la gente mayor, no me gusta, no lo tolero y creo que ahí empezó como mi no me gusta. Y por eso yo también fui tan, tan comprensiva con la hora, tan amorosa, vi en ella una mujer tan frágil. Y yo digo bueno, o sea, yo veo a mi mamá también grande y no me gustaría que alguien viniera y le gritara”.

“Entonces creo que yo sentí como ese a ese piquito en el corazón, no cuando. Cuando pasa eso es porque yo sentía que Laura sí le tenía miedo, sentía como el brinquito. Y yo traté de apaciguar las aguas, que les haya gustado sí, no sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Niurka casi se apaciguó mucho cuando yo empecé a ponerle dos o tres altos, ahí y con todo respeto, en ningún momento la ofendí, en ningún momento llegué a decirle una mala palabra a ella directamente. Yo en mi vocabulario a veces meto cosas que no son así como muy ejemplares que puedan oír los menores”.