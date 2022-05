Mayeli Alonso hace inesperada confesión en La Casa de los Famosos

La empresaria revela qué hizo con el anillo de compromiso que le dio Lupillo Rivera

“Siempre hablando de Lupillo y siempre viviendo de él”, le dicen usuarios

¡Un escándalo más! Después de asegurar que la cantante y actriz mexicana Belinda le lloraba a Lupillo Rivera, además de compartir que convivió con sus hijos, la empresaria Mayeli Alonso le dijo a varios de sus compañeros en La Casa de los Famosos lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio su exesposo.

Cabe destacar que Mayeli y Lupillo estuvieron casados por más de 10 años, procreando a Lupita Karizma y L’rey. Desde que se hizo oficial su separación, los dimes y diretes se han hecho presentes en varias ocasiones, incluso se esperaba que revelara algunas intimidades de su matrimonio con El Toro del Corrido.

¿Estará enterado Lupillo Rivera de lo que hizo Mayeli Alonso con el anillo de compromiso?

En un video disponible en el canal de YouTube de Noticias de la Red, que hasta el momento tiene poco más de 2 mil vistas, se puede ver en primer lugar a Mayeli Alonso arreglando su cabello luego de haber tomado una ducha para después dirigirse a la mesa de la cocina donde se encontraban algunos de sus compañeros, entre ellos Brenda Zambrano.

La guapa modelo y conductora comentaba sobre una experiencia amorosa que había tenido tiempo atrás ante la mirada atenta de algunos de los habitantes de La Casa de los Famosos: “Pero esa relación me hizo aprender tanto que yo dije que no me importaba quedarme soltera”.