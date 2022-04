Durante un episodio del podcast “Creativo”, del youtuber Roberto Martínez, donde el ex de Aislinn Derbez habló como pocas veces sobre el proceso al que se enfrentó hace unos años para superar sus adicciones. Mauricio ha sido felicitado por su valentía al atreverse a alejarse de ese mundo y el contar como fue su proceso dentro de la clínica.

Mediante un podcast en YouTube, el ex de Aislinn Derbez ha contado inéditas experticias que ha tenido en su vida. Hace unos días se armó de valor y decidió hablar sobre como fue su proceso para poder dejar las adicciones. Ha dicho algo sorprendente que nadie creía que sería capaz de contar.

Ante esto, algunos de sus seguidores lo han felicitado por tan valiente decisión. Mau ha recibido elogios por atreverse a dejar sus adicciones y el contar tremenda confesión personal en un espacio de radio dónde mucha gente puede llegar a verlo. El ex de la hija de Eugenio Derbez parece estar muy bien ahora con su vida.

El actor estadounidense de origen mexicano ha dicho en una platica donde contó como fue que tomó la decisión de ir a un centro de rehabilitación para superer sus adicciones: “Como que estaba en un camino de muerte, sobreviviendo a todas las situaciones, y llegar al momento decisivo de decir ‘ Esta es mi vida y quiero vivir, no quiero sobrevivir ’ . Fue conectar con esa parte y decir ‘Esto va por mí’. En ese momento levanté la mano, pedí ayuda y me fui al centro de rehabilitación”

Mauricio Ochmann rehabilitación adicciones: No se arrepiente de nada

El protagonista de cintas como “A la mala” y “Hazlo como hombre”calificó su estadía: ‘la mejor decisión de mi vida’, pues se dio “la oportunidad de crecer, de interiorizar, de ya no evadirme con sustancias ni nada”. Dijo el actor sobre su estadía en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones.

Mauricio Ochmann tomó la decisión de internarse durante la grabación de una telenovela. Esto lo llevó a enfrentar consecuencias en el ámbito legal, de acuerdo a la información de La Opinión. Pero aun así no se arrepiente pues no sabe qué hubiera pasado si no hubiera entrado. PARA VER VIDEO COMPLETO DE CLICK AQUÍ