De acuerdo a People en Españo l, el actor molestó a sus fans por el papel que interpretará en la película “Sin ti no puedo”, ya que el actor recibió comentarios divididos de parte de sus seguidores, unos estaban emocionados por verlo en la pantalla grande pero otros no les agradó en lo absoluto.

De las once películas en las que ha participado Mauricio Ochmann, donde en algunas de ellas brilló como el protagonista tal es el caso en las cintas “A la amala” y “Hazlo como hombre” y la más reciente que es “Sin ti no puedo” una coproducción de México y España que tiene como protagonista a Mauricio.

Mauricio Ochmann les compartió un avance de su nueva película con toda la emoción, pero no esperaba que sus seguidores se dividieran en las respuestas que estaban colocando en la caja de comentarios ante la revelación que su personaje en “Sin ti no puedo” es homosexual.

“Lo que sea que venda Mauricio Ochmann, lo compro”, “Será todo un éxito!!! Muy orgullosa de ti”, “Primero pensé que sería súper romántica y luego me dio miedo, iré a verla”, le escribieron sus seguidores al actor felicitándolo por su nuevo papel en la película “Sin ti no puedo” que esta próxima a estrenarse a finales de abril. Archivado como: Mauricio Ochmann nueva película.

Algunos de sus seguidores lo atacan por su personaje homosexual

Pero no todo fue felicitaciones para Mauricio Ochmann, pues algunos de sus seguidores le comentaban que no les agradaría verlo en un papel así: “No me emociona verlo en ese papel”, “Uy no , esa película no te pega”, “Después de verlo en la serie ‘El Chema’ y también ver su participación en ‘El señor de los cielos’ en este papel no lo voy a ver”.

Algunas personas tachaban de homofóbicas al resto que llenó de críticas a Mauricio por aceptar este papel: “No lo veas. Así de simple”, “Siempre lo quieren ver en el papel de macho hetero galán. Si explora otros papeles entonces eso no las emociona. Qué personas tan básicas”, “Déjame adivinar, ¿Homofóbicos?” estos fueron las respuestas.