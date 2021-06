Ahora, luego de especulaciones de que Mauricio Ochmann habría ‘engañado’ a Aislinn Derbez dando likes desde 2019 y mandando mensajes a su ahora novia Paulina Burrola, cuando estaba supuestamente aún casado, el actor respondió a todo ¿y no tuvo remedio y lo admitió?

Medios de comunicación como ‘Suelta la Sopa’ y ‘Ventaneando’ abordaron a la pareja procedente de Sonora donde vivieron un fin de semana de romance y confirmaron su noviazgo en una serie de fotos y videos que sorprendieron porque el ex de Aislinn Derbez se veía ‘muy enfocado’ en sus hijas.

En su llegada al aeropuerto luego de un ‘escape romántico’ con su novia, Mauricio Ochmann no pudo esquivar las preguntas de la prensa luego de que los últimos días publicitó en redes sociales su noviazgo con Paulina Burrola, conductora de televisión local en México y ex participante de un certamen de belleza .

A una semana de que Mauricio Ochmann confirmara a su novia Paulina Burrola, y de que medios de comunicación divulgaran una supuesta infidelidad del actor a su ex Aislinn Derbez, asegurando que ‘El Chema’ ya tenía puesto ‘el ojo’ sobre la Miss Sonora aún cuando estaba casado, ahora el mexicano es ‘confrontado’.

“Muchas gracias, pues hay está díselo tú… cuando es momento, es momento ¿no? (de compartir el romance)”, comenzó diciendo el actor de ‘El Chema’, mientras se precisa que el divorcio con Aislinn Derbez aún no se consuma: “Y ustedes bien creidotes ¿no?”, dijo sobre la supuesta infidelidad, pero después admitió otra cosa.

“Digamos que esa fue mi estrategia, porque pues obviamente la empecé a seguir como desde enero de este año y pues obviamente la empecé a ‘likear'”, admitió Mauricio Ochmann sobre esos rumores que terminaron ser ciertos, pero no mientras estaba con Aislinn Derbez aún como pareja.

Mauricio Ochman también impactó declarando que desde hace tiempo, su ex, Aislinn Derbez ya sabía de su romance con su novia Paulina Burrola, a quien hasta esta semana seguía en Instagram pero al darse a conocer la pareja de manera oficial, le dio ‘unfollow’ ¿por salud mental?

La novia de Mauricio Ochmann da sus primeras declaraciones

Mientras Mauricio Ochmann aseguraba no tener miedo de haber conocido a alguien por redes sociales y definiendo todo como ‘muy abierto y muy honesto’, su novia Paulina Burrola emitió sus primeras declaraciones sobre el polémico romance: “Gracias, tenemos cinco meses aproximadamente, nos empezamos a conocer a principios del año, el proceso ha sido muy lindo”, finalizó la ex participante de belleza.

Mientras tanto, los comentarios en el Instagram de ‘Chica picosa’ no se hicieron esperar: “Que bueno se porto muy bien con todos no como otros prepotentes y groseros gracias Mau que seas muy feliz te lo mereces”, “es cantante, conductora de televisión y egresada de la Universidad de Sonora, donde estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación”, “Ya Mauricio me cayó mal !”.