Paty Navidad vuelve a escandalizar con sus publicaciones y ahora un colega de la actuación le reclama

El actor Mauricio Martínez protestó contra la actriz por una publicación del uso de los cubrebocas que lo alteró

Hasta el fallecido actor Raymundo Capetillo salió a relucir en esta disputa

En repetidas ocasiones, la actriz mexicana Paty Navidad ha escandalizado a más de uno por sus publicaciones en Twitter, que si por temas de política, religión o más recientemente por el coronavirus y ahora no fue la excepción, pues se vio envuelta en un reclamo por parte del también actor Mauricio Martínez quien le hizo un reclamo por un tweet sobre el uso de cubrebocas y hasta el recién fallecido Raymundo Capetillo salió a relucir.

“Los cubre-bocas, mascarillas, aislamiento y confinamiento son para personas enfermas o infectadas. Exigir cubre-bocas, mascarillas, aislamiento y confinamiento a personas sanas es TIRANÍA. ¿Porque no se dan cuenta del recorte de derechos, libertades y uso de Bozal como esclavos?”, fue lo que escribió en su cuenta de Twitter la actriz Paty Navidad, con una serie de fotografías en las que claramente se menciona el ‘derecho a la libertad’.

Las medidas sanitarias contra el coronavirus han sido dictaminabas por los expertos de la salud con el fin de no propagar la enfermedad que tan sólo en EE.UU contabiliza más de 3 millones de infectados, sin embargo, esta medida del uso de cubrebocas de la OMS parece haber incomodado a Paty Navidad pues arremetió contra los responsables de las mascarillas como si fuera una especie de tortura para la gente.

“¿Ponerse el bozal/mascarilla?Absoluto control social y mental para transformarnos en seres extremadamente débiles, manipulables y asumir sin oposición el papel de esclavos controlados a través del trauma, la tortura mental, vacunas, chips, MKUltra planetario, Nuevo Orden Mundial”, fue otro de los mensajes que Paty Navidad escribió en su Twitter, sin esperar lo que se le venía por parte del actor Mauricio Martínez.

Los mensajes de Paty Navidad sobre el coronavirus, incomodaron tanto que el actor mexicano Mauricio Martínez arremetió contra ella con una respuesta a lo que decía del uso de cubre-bocas: “Por respeto a mi querido Raymundo Capetillo (que lamentablemente falleció de COVID19) y con quien tú trabajaste, deberías de dejar de tuitear de manera irresponsable, Patricia. Esto no es un juego. La gente se está muriendo. Lamentable tu forma de querer llamar la atención”, fue lo que escribió el actor.

A la reacción de Mauricio Martínez no hubo ningún comentario por parte de Paty Navidad quien en distintas ocasiones ha dicho que si la gente incluidos sus colegas del medio artístico se incomodan con sus mensajes, los invita a no seguirla y menos a leerlos.

Sin embargo, la gente se fue en contra de Paty Navidad por lo escrito sobre los cubre-bocas: “Ya siéntese señora!”, “Lástima que para la ignorancia no existan medidas de prevención o tratamiento, tú padecimiento ya es de por vida”, “Por algo saliste actriz y no doctora”, “Ok. No lo uses, pero no sólo te estás arriesgando tú sino a los de tu entorno ¿Difícil de comprender eso?”, “Bueno sal a trabajar, deja el miedo y cuando te infectes por favor no vayas a ningún hospital, quedate en tu casa hasta las últimas consecuencias”, le comentaron algunas personas.