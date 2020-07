Mauricio Herrera rompe el silencio desde el hospital

El actor y comediante revela cómo pudo contagiarse de coronavirus

“Todo parece que va bien, y esperemos que no pase a mayores…”, confesó

Mauricio Herrera rompió el silencio luego de que el pasado fin de semana confirmara que tanto él como su esposa Luhana Gardi se encontraban contagiados de Covid-19 (coronavirus).

Desde el hospital, el actor y comediante confesó en entrevista para el programa Sale el Sol cómo pudo contagiarse de Covid-19: “Fue un descuido de alguien, mira que te llevan el periódico, no tuvieron la (precaución), hay que limpiarlo, el periódico es muy peligroso, el dinero, hay que lavarlo y asolearlo”.

Mientras su esposa Luhana Gardi se encuentra en casa recuperándose, Mauricio Herrera, de 86 años de edad, fue internado en un hospital debido a las complicaciones en su salud, pero hasta este momento ha respondido muy bien a los cuidados médicos y así lo explicó:

“Todo parece que va bien, y esperemos que no pase a mayores… ellos (los médicos) son expertos y me están poniendo todo lo que existe para que se me desinflame un pulmón, ya desinflamado el pulmón puedo seguir respirando, que el problema de aquí es que llegue un momento en que ya no respires”.

Finalmente, Mauricio Herrera declaró que el único padecimiento que tuvo fue alta temperatura corporal, pues incluso sus niveles de glucosa en la sangre han estado controlados pese a la enfermedad, por lo que espera abandonar el hospital tras la desinflamación de su pulmón (Con información de Agencia México).

“Gracias a Dios pudo ser atendido”

Seguidores del canal de YouTube del programa Sale el sol no dejaron escapar la oportunidad para externar sus puntos de vista luego de que el actor y comediante Mauricio Herrera revelara, desde el hospital en que está siendo atendido, cómo pudo contagiarse de coronavirus.

“Gracias a Dios pudo ser atendido y tener la posibilidad de llegar a tiempo y el dinero… pero la gente que no tiene dinero para comprar lo que piden, es muy caro, amigos”, “Ya se va a morir y no del Covid (coronavirus), sino de viejo”.

Por otro lado, una persona hizo el siguiente comentario que no tardó en ser respondido: “Odio cuando la gente dice ‘calentura’ en vez de ‘tengo temperatura’. Lo sé, no tiene nada de malo, solo es cosa mía”.

“De hecho es calentura la palabra correcta, calentura y fiebre, que los maniacos lo usen por cochinos al decir calentura es otra cosa”, “La fiebre, conocida a veces como temperatura o calentura, que es un aumento en la temperatura corporal por encima de lo que se considera normal. El herpes simple. La calentura o grano de fiebre, que es como se conoce vulgarmente a la manifestación de la infección por herpes simple en el labio. La excitación sexual”.

Por último, a pesar de la gravedad del asunto, una persona no pasó por alto el comentario de Mauricio Herrera sobre el hecho de que hay que lavar el dinero y asolearlo: “¡Pero es delito lavar dinero! Jejeje”.

