Compartimos el significado del ‘Maundy Thursday’, o Jueves Santo

¿Por qué la reina Isabel II no dio “limosna” hoy?

Su hijo, el Príncipe Carlos, y Camilla, ocuparon su lugar para el servicio Royal Maundy en la Capilla de San Jorge, Windsor

¿Qué es el ‘Maundy Thursday’ y por qué la reina Isabel II no dio “limosna” hoy? Los cristianos de todo el mundo celebran hoy el ‘Maundy Thursday’, o Jueves Santo, uno de los eventos clave de la Semana Santa de Pascua. En el Reino Unido, es una tradición donde la Reina Isabel II ofrece “limosna” a los ciudadanos mayores que lo merecen en el día de cada año, distribuyendo “Maundy money” (Dinero Santo) conmemorativo.

De acuerdo con información del portal I News, este año Isabel II no euvo presente en el servicio y sus deberes los llevaron a cabo su hijo, el Príncipe de Gales, y la Duquesa de Cornualles. Por otra parte, muchas personas no conocen del todo el significado de esta celebración y aquí se los compartimos.

¿Qué es el ‘Maundy Thursday’?

El ‘Maundy Thursday’, o Jueves Santo, conmemora la historia bíblica de la última cena, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, para su incomodidad, un rito cristiano conocido como “Santo”. En esa época, la gente usaba sandalias abiertas y caminaba por calles sucias, por lo que el sirviente más bajo generalmente lavaba los pies de las personas.

Su interpretación del Santo, ante una reacción incómoda de sus seguidores, fue una demostración de humildad y una súplica a sus discípulos para que siempre se trataran como iguales. Según el Evangelio de Juan, Jesús dijo a sus seguidores: “Pues si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis” (Archivado como: ¿Qué es el ‘Maundy Thursday’?).