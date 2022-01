La Corte Suprema de los EE. UU. dividida se puso del lado del estado y rechazó las afirmaciones de la defensa de que el hombre tenía una discapacidad intelectual que le costó la oportunidad de elegir un método de ejecución menos “torturador”, informó la agencia The Associated Press.

¿El estado actuó bien al ejecutar a Matthew Reeves?

Si bien los tribunales confirmaron la condena de Matthew Reeves, la pelea de último minuto de sus abogados que buscaban detener la ejecución involucró su intelecto, sus derechos bajo la ley federal de discapacidad y cómo el estado planeaba matarlo. El jueves por la noche, la Corte Suprema desestimó una decisión de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EE. UU., que dictaminó el miércoles que un juez de distrito no abusó de su discreción al dictaminar que el estado no podía ejecutar a Reeves por ningún otro método que no fuera la hipoxia de nitrógeno, que nunca se ha utilizado.

Los abogados de Reeves criticaron que la Corte Suprema no explicara su decisión de permitir que procediera la ejecución. “La inmensa autoridad de la Corte Suprema debe usarse para proteger a sus ciudadanos, no para despojarlos de sus derechos sin explicación”, dijeron. Reeves también afirmó que el estado no lo ayudó a comprender el formulario. Pero el estado argumentó que no estaba tan discapacitado como para que no pudiera entender la elección.