Llegó al mundo del cine y la televisión con apenas 7 años de edad participando en un episodio de la serie As the World Turns, en 2009. Además de Paul Rudd, compartió créditos con las reconocidas actrices Elizabeth Banks y Zooey Deschanel. Archivado como: Matthew Mindler Nitrato de Sodio

El exactor infantil Matthew Mindler participó junto a Paul Rudd, recordado por su protagónico en la película Ant-Man: el Hombre Hormiga, en Our Idiot Brother, y también apareció en la película para televisión de 2016, Chad: An American Boy.

Fue su hijo, Nathen Garson, quien compartió esta triste noticia a través de sus redes sociales, justo dos días después de que se lanzara el primer teaser de la secuela And just like that, aún sin fecha de estreno. El joven le dedicó un emotivo mensaje de despedida. Archivado como: Matthew Mindler Nitrato de Sodio

Anteriormente el mundo del espectáculo se volvió a vestir de luto con el sensible fallecimiento del actor Willie Garson, quien interpretaba a Stanford, el mejor amigo de Carrie Bradshaw, en la serie Sex and the City, de gran popularidad a finales de la década de los noventa. Murió a los 57 años de edad a consecuencia de cáncer.

Emotivas palabras para Willie Garson

En otra parte de este mensaje dedicado a Willie Garson, quien también participaría en la secuela de Sex and the City, llamada And just like that, su hijo le dice que “tú siempre estarás conmigo”, además de que lo amaba más de lo que él nunca sabrá.

“Me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que me hayas compartido que eres amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”, finalizó Nathen. Las condolencias no tardaron en llegar. Archivado como: Matthew Mindler Nitrato de Sodio