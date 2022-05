Famosos expresan su pesar ante la terrible situación

El periodista estadounidense Dan Rather, más conocido por ser el presentador de noticias CBS Evening News, respondió el tweet del actor expresando su dolor ante la lamentable situación: “Absolutamente desconsolado. Y enojado. Muy enojado. Esto no debería ser aceptable. Alguna vez. ¿Elegimos un camino diferente? ¿Cómo no podemos? estos niños tantos niños…”, escribió Dan en respuesta al tweet.

Jemele Hill escribió: “Recordatorio de WA de que en Texas a los estudiantes de K-12 se les prohíbe aprender el proyecto #1619, pero un joven de 18 años puede comprar múltiples armas de asalto.”. Este acontecimiento está siendo tendencia en todos los lados, no es la primera vez que sucede un acontecimiento de esta magnitud, pero si uno de los peores… Archivado como: Matthew McConaughey tiroteo Texas