La investigación comenzó hace casi un año y Gaetz lo sabía desde hace meses, dijo la fuente. El Departamento de Justicia también investiga si Gaetz, de 38 años, mantuvo relaciones con otras menores, añadió la fuente. La persona habló con la AP bajo la condición de anonimato porque no podía revelar públicamente los detalles de una investigación en curso.

Gaetz, representante de distritos occidentales de Florida, está acusado de haber mantenido una relación sexual con una menor de 17 años y haberle pagado para viajar con él. Se investiga si violó leyes federales de tráfico sexual, dijo a The Associated Press una persona conocedora del caso.

Gaetz dijo al sitio de noticias online Axios que sus abogados estaban al tanto de que era sujeto de una investigación “relativa a la conducta sexual con mujeres”, pero que él no era el blanco de la investigación. Negó haber tenido relaciones con chicas menores y dijo que las denuncias en su contra eran “tan cáusticas como falsas”, según AP.

El diario The New York Times tuvo la primicia de la investigación. Transportar a un menor de un estado a otro con fines sexuales es un crimen federal. Gaetz dijo que las denuncias eran parte de un plan de extorsión de un exfuncionario del Departamento de Justicia.

“El congresista Matt Gaetz nunca me ha pedido perdón. También hay que recordar que ha negado totalmente las acusaciones en su contra”, señaló Trump republicano en una declaración escrita emitida por su oficina, pese a ya no estar en el poder.

Esto, por cualquier crimen que pudieran haber cometido. De acuerdo al diario, no está claro si en esos momentos Gaetz o la Casa Blanca sabían que el legislador era sujeto a una investigación por parte del Departamento de Justicia, y que incluía la sospecha de que pagó viajes a una joven de 17 años con la que presuntamente tenía relaciones sexuales en 2019.

La afirmación es en respuesta a un informe del diario New York Times según el cual el legislador por Florida, y fiel seguidor de Trump, pidió en privado en la Casa Blanca y durante las últimas semanas de mandato de Trump “indultos preventivos generales para él y sus aliados no identificados en el Congreso”, indica Efe.

Matt Gaetz, de 38 años, respondió este lunes a las voces que piden que renuncie a su escaño, entre ellos el Partido Demócrata de Florida, y señaló que no se irá a ningún lado” y que no es “un monje” pero “tampoco un delincuente”, ante el escándalo.

Matt Gaetz hace ‘escandalosa’ declaración

“Voy a luchar como un demonio por mis representados y por el país que amo profundamente. Ustedes no se merecen menos, especialmente ahora”, escribió en Facebook, según Efe. Desde que The New York Times destapó la semana pasada la investigación, Gaetz ha afirmado que es víctima de un intento de extorsión.

También, dijo que es “mentira” su supuesta implicación en tráfico sexual. El Partido Demócrata de Florida señala que las revelaciones surgidas en torno a Matt Gaetz ponen “trágicamente” en perspectiva el hecho de que fuese el único congresista en votar en contra de la Ley contra el tráfico humano de 2017.