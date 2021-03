Matt Gaetz investigado por presunta relación sexual con menor

Gaetz alegó que las acusaciones eran parte de un complot de extorsión por parte de un ex funcionario del Departamento de Justicia, a quien no nombró. “Durante las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido víctimas de una extorsión delictiva organizada que involucró a un ex funcionario del Departamento de Justicia que buscaba 25 millones de dólares mientras amenazaba con difamar mi nombre”, dijo Gaetz en un comunicado.

“Alguien está tratando de hacer que eso parezca criminal”

“Definitivamente, en mis días de soltero, he proporcionado a las mujeres con las que he salido”, dijo Matt Gaetz. “Sabes, he pagado vuelos, habitaciones de hotel. He sido, ya sabes, generoso como pareja. Creo que alguien está tratando de hacer que eso parezca criminal cuando no lo es”. Gaetz no ha sido acusado de ningún delito. El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato.

