Los agentes del Departamento del Sheriff del condado de Navarro acudieron a un segundo lugar de tiroteo en la intersección de las calles Garrity y Shroud, en Frost, donde hallaron los cadáveres del hijo de Milazzo y del pequeño de 4 años. Según la policía, también habían sido asesinados a tiros, acotó el New York Post. También se encontró ahí a una mujer con varias heridas de bala y fue trasladada a un centro de trauma del área de Dallas. No fue identificada por la policía y se desconocía su condición a primera hora del domingo.

Las víctimas del homicida serían sus nietos

Los investigadores no dijeron específicamente en ese momento si creen que Nathan Larry Mayfield fue quien atacó a los dos jóvenes al desatar el tiroteo en la casa, pero manifestaron que no están buscando a ningún sospechoso por el crimen, apuntó el informe de 11 Alive, que también indicó que el jueves por la noche comenzó la investigación.

La causa del tiroteo mortal que se registró en una casa de la zona rural de Georgia todavía no se ha determinado, enfatizó Fox 5 Atlanta. Por otra parte, Tyisha Fernandes, del Canal 2, habló con un vecino quien le dijo que escuchó que Nathan Larry Mayfield le disparó a sus dos nietos autistas (Dillion y Joseph) antes de enfrentarse a la policía y dispararse en la cabeza. “Este pequeño pueblo y esta pequeña carretera de aquí, es una locura”, expresó el vecino, quien no fue identificado, en declaraciones con el Canal 2. Por su parte, el periódico local The Atlanta Journal Constitution también acotó que los tres implicados en la balacera eran familiares, pero no especificó el vínculo.